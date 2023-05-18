Госдума ограничила число лиц, которые могут следить за подсчетом голосов на выборах

Госдума приняла изменения в избирательном законодательстве. Одна из поправок предполагает, что при подсчете голосов от СМИ теперь могут присутсоввать только журналисты, официальные трудоустроенные по трудовому договору. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы.
«Теперь при подсчете голосов от СМИ могут присутствовать только журналисты, которые оформлены по трудовому договору», — указано в документе. По действующему законодательству, можно быть наблюдателем на основании краткосрочного соглашения с медиа.
«Оппозиционные кандидаты также неоднократно пользовались этой нормой для массовой отправки своих наблюдателей с аккредитацией дружественных СМИ», — уточняет telegram-канал «Верстка». Авторами поправок в закон являются сенатор Андрей Клишас и депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Леонид Ивлев.
Ранее Госдума приняла закон о выборах во время военного положения. Он был принят на пленарном заседании Госдумы.
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