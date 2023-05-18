Старший лейтенант армии ДНР развеял главный миф о невозможности наступления ВСУ

Старший лейтенант армии ДНР Матюшин: ВСУ пойдут в контрнаступление без авиации

19 мая 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Первый удар примут на себя системы ПВО РФ, отметил Александр Матюшин Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ пойдут в контрнаступление без активной поддержки авиации, вопреки распространенному мнению, что без нее успешные наступательные действия невозможны. Ее заменят массированной атакой дронов, рассказал в беседе с URA.RU старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник боевых действий на Украине, Александр Матюшин. «Если говорить о том, что украинские войска будут применять при контрнаступлении Украины, то, конечно, будет массовый удар беспилотниками по всей линии фронта. По всем КПП (контрольно-пропускной пункт, — прим. URA.RU), пунктам управления, дислокации наших войск, по узлам связи. При этом, конечно же, я не исключаю, что будет применяться некое количество МИГ (вертолеты, — прим. URA.RU) и СУ (истребители, — прим. URA.RU), которые передали и продолжают передавать в основном восточно-европейские страны, у которых они остались — это словаки, поляки, чехи. Просто будет массированное применение дронов. То есть сначала ударят они, потом артиллерия, после этого пойдет пехота под прикрытием танков», — объяснил Александр Матюшин. По словам старшего лейтенанта Народной милиции ДНР в отставке, при контрнаступлении с использованием дронов, первый удар на себя примут наши силы противовоздушной обороны (ПВО). «Если применять беспилотники, то, конечно же, тут силы ПВО будут вынуждены довольно сильно потрудиться. Плюс, конечно же, будут всевозможные ракеты, HIMARS, потом английские Storm Shadow, которые ранее ударили по Луганску, били и по Донецку. Системы ПВО будут нацелены и будут особенно трудиться над их сбитием. Артиллерия будет вести контрбатарейную работу, а остальные — борьбу с наступающими силами. То есть это всего лишь один из факторов наступления, который ничем не отличается от артобстрелов либо же от обстрелов из танков», — подчеркнул Матюшин. Ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщила, что истребители F-16 готовы передать Украине несколько европейских стран. Однако киевским пилотам запрещены тренировки на них. Страны Европы могут только ознакомить военных с техническим языком и провести тактические уроки. В беседе с URA.RU экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ (2007—2009 год), полковник запаса Сергей Хатылев объяснял, что полноценное наступление на двух направлениях невозможно без поддержки авиации: бомбардировочной, штурмовой, истребительной. Иначе это будет либо имитация атак, либо осознанное уничтожение армии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ пойдут в контрнаступление без активной поддержки авиации, вопреки распространенному мнению, что без нее успешные наступательные действия невозможны. Ее заменят массированной атакой дронов, рассказал в беседе с URA.RU старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник боевых действий на Украине, Александр Матюшин. «Если говорить о том, что украинские войска будут применять при контрнаступлении Украины, то, конечно, будет массовый удар беспилотниками по всей линии фронта. По всем КПП (контрольно-пропускной пункт, — прим. URA.RU), пунктам управления, дислокации наших войск, по узлам связи. При этом, конечно же, я не исключаю, что будет применяться некое количество МИГ (вертолеты, — прим. URA.RU) и СУ (истребители, — прим. URA.RU), которые передали и продолжают передавать в основном восточно-европейские страны, у которых они остались — это словаки, поляки, чехи. Просто будет массированное применение дронов. То есть сначала ударят они, потом артиллерия, после этого пойдет пехота под прикрытием танков», — объяснил Александр Матюшин. По словам старшего лейтенанта Народной милиции ДНР в отставке, при контрнаступлении с использованием дронов, первый удар на себя примут наши силы противовоздушной обороны (ПВО). «Если применять беспилотники, то, конечно же, тут силы ПВО будут вынуждены довольно сильно потрудиться. Плюс, конечно же, будут всевозможные ракеты, HIMARS, потом английские Storm Shadow, которые ранее ударили по Луганску, били и по Донецку. Системы ПВО будут нацелены и будут особенно трудиться над их сбитием. Артиллерия будет вести контрбатарейную работу, а остальные — борьбу с наступающими силами. То есть это всего лишь один из факторов наступления, который ничем не отличается от артобстрелов либо же от обстрелов из танков», — подчеркнул Матюшин. Ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщила, что истребители F-16 готовы передать Украине несколько европейских стран. Однако киевским пилотам запрещены тренировки на них. Страны Европы могут только ознакомить военных с техническим языком и провести тактические уроки. В беседе с URA.RU экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ (2007—2009 год), полковник запаса Сергей Хатылев объяснял, что полноценное наступление на двух направлениях невозможно без поддержки авиации: бомбардировочной, штурмовой, истребительной. Иначе это будет либо имитация атак, либо осознанное уничтожение армии.