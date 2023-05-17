17 мая 2023

NYT: украинским пилотам не дают обучаться на европейских F-16

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НАТО. Москва. stock, нато, авиация, истребитель, f-16, stock, ф-16, ф16, f16
Белый дом не желает тратить средства из военного бюджета, пишет NYT Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинским пилотам не разрешено проходить обучение на истребителях F-16, принадлежащим западным странам. Об этом заявил высокопоставленный украинский чиновник.

«Скепсис Вашингтона настолько глубок, что киевским пилотам сейчас не разрешают даже тренироваться на F-16, которые принадлежат европейским государствам», — передает его слова газета New York Times. Чиновник отметил, что Белый дом не желает отправлять украинской стороне F-16 из-за того, что на это будет потрачено много средств из военного бюджета. Он также добавил, что истребитель содержит ряд засекреченных систем.

Ранее в украинском МИД попросили США дать Украине истребители F-16 якобы для защиты «зернового коридора». Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американская сторона не планирует сообщать информацию о поставках этих истребителей на Украину.

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Украинским пилотам не разрешено проходить обучение на истребителях F-16, принадлежащим западным странам. Об этом заявил высокопоставленный украинский чиновник. «Скепсис Вашингтона настолько глубок, что киевским пилотам сейчас не разрешают даже тренироваться на F-16, которые принадлежат европейским государствам», — передает его слова газета New York Times. Чиновник отметил, что Белый дом не желает отправлять украинской стороне F-16 из-за того, что на это будет потрачено много средств из военного бюджета. Он также добавил, что истребитель содержит ряд засекреченных систем. Ранее в украинском МИД попросили США дать Украине истребители F-16 якобы для защиты «зернового коридора». Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американская сторона не планирует сообщать информацию о поставках этих истребителей на Украину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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