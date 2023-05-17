NYT: украинским пилотам не дают обучаться на европейских F-16

18 мая 2023 в 05:36 Размер текста - 17 +

Белый дом не желает тратить средства из военного бюджета, пишет NYT Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинским пилотам не разрешено проходить обучение на истребителях F-16, принадлежащим западным странам. Об этом заявил высокопоставленный украинский чиновник. «Скепсис Вашингтона настолько глубок, что киевским пилотам сейчас не разрешают даже тренироваться на F-16, которые принадлежат европейским государствам», — передает его слова газета New York Times. Чиновник отметил, что Белый дом не желает отправлять украинской стороне F-16 из-за того, что на это будет потрачено много средств из военного бюджета. Он также добавил, что истребитель содержит ряд засекреченных систем. Ранее в украинском МИД попросили США дать Украине истребители F-16 якобы для защиты «зернового коридора». Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американская сторона не планирует сообщать информацию о поставках этих истребителей на Украину.

Украинским пилотам не разрешено проходить обучение на истребителях F-16, принадлежащим западным странам. Об этом заявил высокопоставленный украинский чиновник. «Скепсис Вашингтона настолько глубок, что киевским пилотам сейчас не разрешают даже тренироваться на F-16, которые принадлежат европейским государствам», — передает его слова газета New York Times. Чиновник отметил, что Белый дом не желает отправлять украинской стороне F-16 из-за того, что на это будет потрачено много средств из военного бюджета. Он также добавил, что истребитель содержит ряд засекреченных систем. Ранее в украинском МИД попросили США дать Украине истребители F-16 якобы для защиты «зернового коридора». Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американская сторона не планирует сообщать информацию о поставках этих истребителей на Украину.