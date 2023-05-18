18 мая 2023
17 мая 2023

В городе ЯНАО следователи проводят проверку из-за рухнувшего потолка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аварийное жилье по ул. Дзержинского. Курган, аварийный дом, аварийное жилье, ул дзержинского, дыра в потолке
В общежитие Ноябрьска обрушился потолок. Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) проводится доследственная проверка по факту обрушения потолка в душевой комнате одного из общежитий. Об этом сообщается в официальном telegram-канале СУ СК России по ЯНАО.

«В ходе мониторинга СМИ и социальных медиа выявлена информация о том, что в одном из общежитий города в душевой комнате произошло падение части потолочной обшивки. В настоящее время следователями организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время проведен осмотр помещений, опрошены жильцы общежития, представители управляющей компании и администрации города. С учетом полученных данных будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц управляющей компании, администрации города.

Раннее URA.RU сообщало о том, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по сообщению женщины-инвалида из Салехарда (ЯНАО). Она обратилась в информационный центр СК в связи с бездействием местной администрации, которая взамен аварийного жилья предлагает такое же помещение.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ноябрьске (ЯНАО) проводится доследственная проверка по факту обрушения потолка в душевой комнате одного из общежитий. Об этом сообщается в официальном telegram-канале СУ СК России по ЯНАО. «В ходе мониторинга СМИ и социальных медиа выявлена информация о том, что в одном из общежитий города в душевой комнате произошло падение части потолочной обшивки. В настоящее время следователями организована доследственная проверка», — говорится в сообщении. Уточняется, что в настоящее время проведен осмотр помещений, опрошены жильцы общежития, представители управляющей компании и администрации города. С учетом полученных данных будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц управляющей компании, администрации города. Раннее URA.RU сообщало о том, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по сообщению женщины-инвалида из Салехарда (ЯНАО). Она обратилась в информационный центр СК в связи с бездействием местной администрации, которая взамен аварийного жилья предлагает такое же помещение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...