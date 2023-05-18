В городе ЯНАО следователи проводят проверку из-за рухнувшего потолка

В общежитие Ноябрьска обрушился потолок. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) проводится доследственная проверка по факту обрушения потолка в душевой комнате одного из общежитий. Об этом сообщается в официальном telegram-канале СУ СК России по ЯНАО.

«В ходе мониторинга СМИ и социальных медиа выявлена информация о том, что в одном из общежитий города в душевой комнате произошло падение части потолочной обшивки. В настоящее время следователями организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время проведен осмотр помещений, опрошены жильцы общежития, представители управляющей компании и администрации города. С учетом полученных данных будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц управляющей компании, администрации города.

Раннее URA.RU сообщало о том, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по сообщению женщины-инвалида из Салехарда (ЯНАО). Она обратилась в информационный центр СК в связи с бездействием местной администрации, которая взамен аварийного жилья предлагает такое же помещение.