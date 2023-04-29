Бастрыкин займется делом женщины-инвалида из ЯНАО, которую не переселяют из аварийного дома

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по сообщению женщины-инвалида из Салехарда (ЯНАО). Она обратилась в информационный центр СК в связи с бездействием местной администрации, которая взамен аварийного жилья предлагает такое же помещение.
«Дом в городе Салехарде, где у них с супругом имеется жилье, находится в аварийном состоянии. Несмотря на вступившее более пяти лет назад в законную силу решение суда, иное жилое помещение семье не предоставлено. Местная администрация предлагает пенсионерам переселение в аналогичный аварийный барак без надлежащей инфраструктуры», — сообщается в telegram-канале информационного центра СК. Бастрыкин поручил главе СУ СКР по ЯНАО Андрею Егорову представить доклад, а по результатам проверки сообщить о принятом решении.
Сейчас женщина вместе с мужем проживает в съемной квартире. Обращения в различные инстанции не помогли решить вопрос. Ямальские следователи проводят проверку.
Ранее сообщалось, что в Ноябрьске женщину-инвалида мэрия настоятельно просила покинуть жилье. В ситуацию вмешалась прокуратура.
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