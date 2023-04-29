Бастрыкин займется делом женщины-инвалида из ЯНАО, которую не переселяют из аварийного дома

30 апреля 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по сообщению женщины-инвалида из Салехарда (ЯНАО). Она обратилась в информационный центр СК в связи с бездействием местной администрации, которая взамен аварийного жилья предлагает такое же помещение. «Дом в городе Салехарде, где у них с супругом имеется жилье, находится в аварийном состоянии. Несмотря на вступившее более пяти лет назад в законную силу решение суда, иное жилое помещение семье не предоставлено. Местная администрация предлагает пенсионерам переселение в аналогичный аварийный барак без надлежащей инфраструктуры», — сообщается в telegram-канале информационного центра СК. Бастрыкин поручил главе СУ СКР по ЯНАО Андрею Егорову представить доклад, а по результатам проверки сообщить о принятом решении. Сейчас женщина вместе с мужем проживает в съемной квартире. Обращения в различные инстанции не помогли решить вопрос. Ямальские следователи проводят проверку. Ранее сообщалось, что в Ноябрьске женщину-инвалида мэрия настоятельно просила покинуть жилье. В ситуацию вмешалась прокуратура.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по сообщению женщины-инвалида из Салехарда (ЯНАО). Она обратилась в информационный центр СК в связи с бездействием местной администрации, которая взамен аварийного жилья предлагает такое же помещение. «Дом в городе Салехарде, где у них с супругом имеется жилье, находится в аварийном состоянии. Несмотря на вступившее более пяти лет назад в законную силу решение суда, иное жилое помещение семье не предоставлено. Местная администрация предлагает пенсионерам переселение в аналогичный аварийный барак без надлежащей инфраструктуры», — сообщается в telegram-канале информационного центра СК. Бастрыкин поручил главе СУ СКР по ЯНАО Андрею Егорову представить доклад, а по результатам проверки сообщить о принятом решении. Сейчас женщина вместе с мужем проживает в съемной квартире. Обращения в различные инстанции не помогли решить вопрос. Ямальские следователи проводят проверку. Ранее сообщалось, что в Ноябрьске женщину-инвалида мэрия настоятельно просила покинуть жилье. В ситуацию вмешалась прокуратура.