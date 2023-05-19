Врач назвал три причины появления акне у взрослых

Дерматолог Евдокимова: акне у взрослых вызывают сбои в работе органов и неподходящая косметика

19 мая 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Акне может вызвать выбор неподходящей косметики, отметила врач Фото: Александр Мамаев © URA.RU Акне у взрослых развивается из-за гормонального дисбаланса, сбоев внутренних органов, частого применения скрабов, неправильного очищения кожи и выбора неподходящей косметики. Об этом рассказала дерматолог, косметолог Клиники Ильи Труханова (КИТ) в Куркино Светлана Евдокимова. «Угревая болезнь возникает из-за нарушения работы сальных желез — повышенное или пониженное выделение кожного сала приводит к закупорке выводящих протоков и воспалению», — рассказала Светлана Евдокимова Газете.Ru . Гормональный дисбаланс в организме человека приводит к развитию болезни. Косметолог добавила, что чаще всего это происходит на фоне гормональных изменений: у подростков — в пубертатный период, у женщин — во время беременности, после аборта, у мужчин — в результате наследственной предрасположенности к повышенной выработке андрогена. Другой причиной появления заболевания являются сбои внутренних органов. «Появление угревых высыпаний может быть следствием несбалансированного питания, нарушения работы ряда органов и систем», — отметила врач. Дерматолог добавил, что выбор неподходящей косметики, частое применение пилинга, скрабов, недостаточное очищение кожи также могут привести к распространению заболевания на коже. Врач уточнила, что не стоит самостоятельно проводить лечение акне в домашних условиях. Ранее URA.RU писало, что для борьбы с акне и угрями врачи назначали популярный немецкий препарат «Роаккутан». После снятия лекарства с продажи, на полках аптек остались отечественные производители препаратов для лечения заболеваний кожи. Научный сотрудник лаборатории геномных медицинских технологий ИХБФМ СО РАН Наталья Кох отмечала, что при лечении акне применяют подобные витамину А соединения, ретиноиды. Она также призвала быть внимательным при выборе дозировки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Акне у взрослых развивается из-за гормонального дисбаланса, сбоев внутренних органов, частого применения скрабов, неправильного очищения кожи и выбора неподходящей косметики. Об этом рассказала дерматолог, косметолог Клиники Ильи Труханова (КИТ) в Куркино Светлана Евдокимова. «Угревая болезнь возникает из-за нарушения работы сальных желез — повышенное или пониженное выделение кожного сала приводит к закупорке выводящих протоков и воспалению», — рассказала Светлана Евдокимова Газете.Ru. Гормональный дисбаланс в организме человека приводит к развитию болезни. Косметолог добавила, что чаще всего это происходит на фоне гормональных изменений: у подростков — в пубертатный период, у женщин — во время беременности, после аборта, у мужчин — в результате наследственной предрасположенности к повышенной выработке андрогена. Другой причиной появления заболевания являются сбои внутренних органов. «Появление угревых высыпаний может быть следствием несбалансированного питания, нарушения работы ряда органов и систем», — отметила врач. Дерматолог добавил, что выбор неподходящей косметики, частое применение пилинга, скрабов, недостаточное очищение кожи также могут привести к распространению заболевания на коже. Врач уточнила, что не стоит самостоятельно проводить лечение акне в домашних условиях. Ранее URA.RU писало, что для борьбы с акне и угрями врачи назначали популярный немецкий препарат «Роаккутан». После снятия лекарства с продажи, на полках аптек остались отечественные производители препаратов для лечения заболеваний кожи. Научный сотрудник лаборатории геномных медицинских технологий ИХБФМ СО РАН Наталья Кох отмечала, что при лечении акне применяют подобные витамину А соединения, ретиноиды. Она также призвала быть внимательным при выборе дозировки.