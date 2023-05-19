Источник: пара, найденная висящей на дереве в Верхней Пышме, употребляла наркотики

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Поисковые работы на месте обнаружения тела Насти Муравьевой. Тюмень, криминалисты
На месте ЧП сейчас работают криминалисты (архивное фото) Фото:

Мужчина и женщина, чьи тела были найдены висящими на дереве в лесу Верхней Пышмы (Свердловская область) употребляли наркотики. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах региона.

«Предварительно удалось установить, что при жизни мужчина и женщина употребляли наркотики. Точные причины их смерти сейчас устанавливают криминалисты», — уточнил собеседник агентства. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу свердловского СКР. Там ответили, что к ранее озвученной информации ничего нового добавить нечего.

Висящие на дереве трупы обнаружили местные жители. Погибшим приблизительно по 25 лет. Как сообщал руководитель пресс-службы ГУВД Свердловской области полковник Валерий Горелых, смерть молодых людей не носит криминальный характер. «Сведений о том, что смерть екатеринбуржцев наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется», — добавлял старший помощник руководителя свердловского управления СКР Александр Шульга.

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Мужчина и женщина, чьи тела были найдены висящими на дереве в лесу Верхней Пышмы (Свердловская область) употребляли наркотики. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах региона. «Предварительно удалось установить, что при жизни мужчина и женщина употребляли наркотики. Точные причины их смерти сейчас устанавливают криминалисты», — уточнил собеседник агентства. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу свердловского СКР. Там ответили, что к ранее озвученной информации ничего нового добавить нечего. Висящие на дереве трупы обнаружили местные жители. Погибшим приблизительно по 25 лет. Как сообщал руководитель пресс-службы ГУВД Свердловской области полковник Валерий Горелых, смерть молодых людей не носит криминальный характер. «Сведений о том, что смерть екатеринбуржцев наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется», — добавлял старший помощник руководителя свердловского управления СКР Александр Шульга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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