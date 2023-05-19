Источник: пара, найденная висящей на дереве в Верхней Пышме, употребляла наркотики

На месте ЧП сейчас работают криминалисты (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мужчина и женщина, чьи тела были найдены висящими на дереве в лесу Верхней Пышмы (Свердловская область) употребляли наркотики. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах региона.

«Предварительно удалось установить, что при жизни мужчина и женщина употребляли наркотики. Точные причины их смерти сейчас устанавливают криминалисты», — уточнил собеседник агентства. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу свердловского СКР. Там ответили, что к ранее озвученной информации ничего нового добавить нечего.

Висящие на дереве трупы обнаружили местные жители. Погибшим приблизительно по 25 лет. Как сообщал руководитель пресс-службы ГУВД Свердловской области полковник Валерий Горелых, смерть молодых людей не носит криминальный характер. «Сведений о том, что смерть екатеринбуржцев наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется», — добавлял старший помощник руководителя свердловского управления СКР Александр Шульга.