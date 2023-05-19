Паре, найденной на дереве в свердловском лесу, перед смертью угрожали

По одной из версий, пара перед смертью чего-то или кого-то боялась Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мужчине и женщине, чьи тела были найдены висящими на дереве в лесу Верхней Пышмы (Свердловская область) поступали угрозы незадолго до смерти. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах, ссылаясь на слова родственников покойных.

«Со слов близких, молодые люди незадолго до гибели получали угрозы в свой адрес. Следственным органам предстоит выяснить точную причину и обстоятельства смерти мужчины и женщины. Не исключено, что угрозы могли быть со стороны наркодельцов», — рассказал собеседник агентства.

Корреспондент обратился за официальным комментарием в пресс-службу СКР по Свердловской области. Там ответили, что новой информации, помимо озвученной ранее, по этому делу нет.

Ранее другой источник сообщил, что мужчина и женщина, найденные мертвыми, предположительно, были наркоманами. В свердловских управлениях ГУВД и СКР ранее заявили, что в смерти уральцев нет криминального следа.