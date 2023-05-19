Паре, найденной на дереве в свердловском лесу, перед смертью угрожали

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Коллекторы. Екатеринбург, бандитизм, бита, долг, угроза, насилие, грабеж, агрессия, выбивание долгов, вышибала
По одной из версий, пара перед смертью чего-то или кого-то боялась Фото:

Мужчине и женщине, чьи тела были найдены висящими на дереве в лесу Верхней Пышмы (Свердловская область) поступали угрозы незадолго до смерти. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах, ссылаясь на слова родственников покойных.

«Со слов близких, молодые люди незадолго до гибели получали угрозы в свой адрес. Следственным органам предстоит выяснить точную причину и обстоятельства смерти мужчины и женщины. Не исключено, что угрозы могли быть со стороны наркодельцов», — рассказал собеседник агентства.

Корреспондент обратился за официальным комментарием в пресс-службу СКР по Свердловской области. Там ответили, что новой информации, помимо озвученной ранее, по этому делу нет.

Ранее другой источник сообщил, что мужчина и женщина, найденные мертвыми, предположительно, были наркоманами. В свердловских управлениях ГУВД и СКР ранее заявили, что в смерти уральцев нет криминального следа.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мужчине и женщине, чьи тела были найдены висящими на дереве в лесу Верхней Пышмы (Свердловская область) поступали угрозы незадолго до смерти. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах, ссылаясь на слова родственников покойных. «Со слов близких, молодые люди незадолго до гибели получали угрозы в свой адрес. Следственным органам предстоит выяснить точную причину и обстоятельства смерти мужчины и женщины. Не исключено, что угрозы могли быть со стороны наркодельцов», — рассказал собеседник агентства. Корреспондент обратился за официальным комментарием в пресс-службу СКР по Свердловской области. Там ответили, что новой информации, помимо озвученной ранее, по этому делу нет. Ранее другой источник сообщил, что мужчина и женщина, найденные мертвыми, предположительно, были наркоманами. В свердловских управлениях ГУВД и СКР ранее заявили, что в смерти уральцев нет криминального следа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...