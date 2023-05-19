Вирусолог рассказал, стоит ли бояться эпидемии птичьего гриппа

Вирусолог Альтштейн: эпидемии птичьего гриппа среди людей быть не может

19 мая 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Птичий грипп переносится человеком очень тяжело отметил вирусолог Фото: Анна Майорова © URA.RU Бояться эпидемии птичьего гриппа не стоит, так как эта болезнь в основном опасна для птиц, а не для людей. Об этом сообщил профессор вирусологии Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «Птичий грипп от человека к человеку не передается. Это значит, что эпидемии среди людей быть не может. Но если человек заболевает, то болезнь протекает очень тяжело», — заявил профессор на эксклюзивном интервью для Пятого канала. Альтштейн добавил, что лишь некоторые разновидности птичьего гриппа могут заразить человека. Главный фактор заражения — высокая «дозировка» птичьего гриппа. Вирусолог рассказал, что очаги заболеваемости обычно возникают на птицефабриках или фермах. Альтштейн считает, что заболеть птичьим гриппом в парках, гуляя в парке, нельзя. Кошки и собаки тоже мало восприимчивы к вирусу. Также профессор добавил, что не стоит трогать павших животных и птиц, так как они тоже могут быть переносчиками заболевания. Как сообщил Альтштейн, вакцина против болезни есть, но она не широко применяется в сельскохозяйственных организациях. Ранее URA.RU писало, что за последний месяц вспышки птичьего гриппа были зафиксированы в Рязанской и Кировской областях. В ряде российских городов, таких как Сыктывкар, Калининград и Москва, проведен карантин в связи со вспышками болезни. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бояться эпидемии птичьего гриппа не стоит, так как эта болезнь в основном опасна для птиц, а не для людей. Об этом сообщил профессор вирусологии Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «Птичий грипп от человека к человеку не передается. Это значит, что эпидемии среди людей быть не может. Но если человек заболевает, то болезнь протекает очень тяжело», — заявил профессор на эксклюзивном интервью для Пятого канала. Альтштейн добавил, что лишь некоторые разновидности птичьего гриппа могут заразить человека. Главный фактор заражения — высокая «дозировка» птичьего гриппа. Вирусолог рассказал, что очаги заболеваемости обычно возникают на птицефабриках или фермах. Альтштейн считает, что заболеть птичьим гриппом в парках, гуляя в парке, нельзя. Кошки и собаки тоже мало восприимчивы к вирусу. Также профессор добавил, что не стоит трогать павших животных и птиц, так как они тоже могут быть переносчиками заболевания. Как сообщил Альтштейн, вакцина против болезни есть, но она не широко применяется в сельскохозяйственных организациях. Ранее URA.RU писало, что за последний месяц вспышки птичьего гриппа были зафиксированы в Рязанской и Кировской областях. В ряде российских городов, таких как Сыктывкар, Калининград и Москва, проведен карантин в связи со вспышками болезни.