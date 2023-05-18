Собянин ввел карантин в нескольких регионах Москвы

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ПМЭФ-2021, первый день. Собянин, Чупшева, Шувалов. Санкт-Петербург, собянин сергей
Сергей Собянин ввел карантин из-за птичьего гриппа Фото:

Глава города Москвы Сергей Собянин объявил карантин в нескольких районах столицы из-за птичьего гриппа. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

«Угрожаемой зоной определить Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово», — сообщается в документе «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории города Москвы». Документ датирован 17 мая.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подчеркивала, что мир должен подготовиться к пандемии птичьего гриппа. Представители отмечали, что вирус приобретает способность распространяться от человека к человеку. Также врач-инфекционист Андрей Поздняков в разговоре с корреспондентом URA.RU предупреждал об опасности кори.

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Глава города Москвы Сергей Собянин объявил карантин в нескольких районах столицы из-за птичьего гриппа. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы. «Угрожаемой зоной определить Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово», — сообщается в документе «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории города Москвы». Документ датирован 17 мая. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подчеркивала, что мир должен подготовиться к пандемии птичьего гриппа. Представители отмечали, что вирус приобретает способность распространяться от человека к человеку. Также врач-инфекционист Андрей Поздняков в разговоре с корреспондентом URA.RU предупреждал об опасности кори.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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