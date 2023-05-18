Собянин ввел карантин в нескольких регионах Москвы

Глава города Москвы Сергей Собянин объявил карантин в нескольких районах столицы из-за птичьего гриппа. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.
«Угрожаемой зоной определить Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово», — сообщается в документе «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории города Москвы». Документ датирован 17 мая.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подчеркивала, что мир должен подготовиться к пандемии птичьего гриппа. Представители отмечали, что вирус приобретает способность распространяться от человека к человеку. Также врач-инфекционист Андрей Поздняков в разговоре с корреспондентом URA.RU предупреждал об опасности кори.
Глава города Москвы Сергей Собянин объявил карантин в нескольких районах столицы из-за птичьего гриппа. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы. «Угрожаемой зоной определить Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово», — сообщается в документе «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории города Москвы». Документ датирован 17 мая. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подчеркивала, что мир должен подготовиться к пандемии птичьего гриппа. Представители отмечали, что вирус приобретает способность распространяться от человека к человеку. Также врач-инфекционист Андрей Поздняков в разговоре с корреспондентом URA.RU предупреждал об опасности кори.