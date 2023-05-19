Патрушев: в Европу идет радиоактивное облако с Украины

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Выездное совещание секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Челябинск, патрушев николай
В Польше зафиксирован рост уровня радиации, заявил Николай Патрушев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Массовое уничтожение украинских боеприпасов с обедненным ураном привело к возникновению радиоактивного облака, которое надвигается на Европу. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Уничтожение украинских снарядов с обедненным ураном привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы», — передает слова Патрушева РИА Новости. Он добавил, что в Польше уже сейчас фиксируется рост уровня радиации. Также США работают над созданием биологического и химического оружия и используют его на украинской территории, заключил Патрушев.

Ранее стало известно, что взрыв на складе боеприпасов с обедненным ураном в Хмельницком привел к массовой панике у жителей западной части Украины. Граждане стали массово покидать опасные территории.

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Массовое уничтожение украинских боеприпасов с обедненным ураном привело к возникновению радиоактивного облака, которое надвигается на Европу. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «Уничтожение украинских снарядов с обедненным ураном привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы», — передает слова Патрушева РИА Новости. Он добавил, что в Польше уже сейчас фиксируется рост уровня радиации. Также США работают над созданием биологического и химического оружия и используют его на украинской территории, заключил Патрушев. Ранее стало известно, что взрыв на складе боеприпасов с обедненным ураном в Хмельницком привел к массовой панике у жителей западной части Украины. Граждане стали массово покидать опасные территории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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