Патрушев: в Европу идет радиоактивное облако с Украины

Массовое уничтожение украинских боеприпасов с обедненным ураном привело к возникновению радиоактивного облака, которое надвигается на Европу. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«Уничтожение украинских снарядов с обедненным ураном привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы», — передает слова Патрушева РИА Новости. Он добавил, что в Польше уже сейчас фиксируется рост уровня радиации. Также США работают над созданием биологического и химического оружия и используют его на украинской территории, заключил Патрушев.
Ранее стало известно, что взрыв на складе боеприпасов с обедненным ураном в Хмельницком привел к массовой панике у жителей западной части Украины. Граждане стали массово покидать опасные территории.
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