Вдова убитого журналиста просит Верховный суд вернуть дело на рассмотрение в Курган

Верховный суд рассмотрит жалобу потерпевшей из Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Супруга пропавшего журналиста Владимира Кирсанова, которого следствие считает убитым, подала в Верховный суд жалобу на решение о переносе слушания дела из Кургана в Челябинск. Информация о поступившей жалобе появилась на сайте Верховного суда.

«Уголовное судопроизводство. Жалоба. Заявитель Чертова Л.Н. в отношении: Штингер Александр Оттович», — говорится в картотеке суда. Согласно данным, обжалуется судебный акт первой инстанции Седьмого кассационного суда, который перенес слушание по делу об убийстве журналиста в Челябинск.

Редакции URA.RU потерпевшая подтвердила, что она и прокуратура подали жалобы в Верховный суд РФ. Обвинение настаивает на отмене решения и возврате дела на слушание в Курган. В начале мая дело передали в уголовную коллегию Верховного суда.

В убийстве журналиста Кирсанова в 2001 году обвиняют курганцев Александра Штингера и Ивана Курпишева. Мужчины были задержаны в 2022 году, находятся с тех пор под стражей и отрицают свою причастность к исчезновению Кирсанова. Подсудимый Штингер подал заявление о смене места подсудности из Курганской области

Ранее URA.RU сообщало, что суд рассмотрел жалобу обвиняемого о переносе дела. Заявление Штингера было удовлетворено, дело постановили рассматривать в челябинском суде.