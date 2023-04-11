Обвиняемых в убийстве журналиста курганцев будут судить в Челябинске

11 апреля 2023 в 17:42 Размер текста - 17 +

Обвиняемых в громком убийстве курганцев будут судить в Челябинске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кассационный суд удовлетворил жалобу одного из курганцев, обвиняемых в убийстве журналиста Владимира Кирсанова, и постановил провести судебный процесс в Челябинске. Об этом URA.RU рассказали источники из адвокатских кругов. «Территориальная подсудность рассмотрения уголовного дела Ивана Курпишева и Александра Штингера подлежит изменению», — сообщили источники. Дело направят в близлежащий суд в пределах кассационного округа, его рассмотрят в Челябинском областном суде. В прокуратуре Курганской области URA.RU подтвердили информацию. При этом в ведомстве заметили, что постановление суда в законную силу еще не вступило. Защитник Курпишева, адвокат Владимир Менщиков, в беседе с корреспондентом URA.RU отметил, что суд учел широкий резонанс в СМИ по данному делу. «Это могло отразиться на мнении жителей Курганской области, <…> что осложнит вынесение присяжными заседателями справедливого вердикта», — объяснил Менщиков. Это и другие обстоятельства стали причинами принятия решения об изменении территориальной подсудности. Уроженцев Кургана Штингера и Курпишева обвиняют в убийстве журналиста вместе с членами ОПГ в 2001 году. Следствие по делу велось на протяжении 20 лет. Причастность обвиняемых следователи подтверждают результатами проведенных экспертиз. Ранее URA.RU сообщало, что курганских участников громкого процесса оставили под стражей. Также дело обвиняемых было направлено в кассационный суд из-за просьбы Штингера в изменении подсудности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кассационный суд удовлетворил жалобу одного из курганцев, обвиняемых в убийстве журналиста Владимира Кирсанова, и постановил провести судебный процесс в Челябинске. Об этом URA.RU рассказали источники из адвокатских кругов. «Территориальная подсудность рассмотрения уголовного дела Ивана Курпишева и Александра Штингера подлежит изменению», — сообщили источники. Дело направят в близлежащий суд в пределах кассационного округа, его рассмотрят в Челябинском областном суде. В прокуратуре Курганской области URA.RU подтвердили информацию. При этом в ведомстве заметили, что постановление суда в законную силу еще не вступило. Защитник Курпишева, адвокат Владимир Менщиков, в беседе с корреспондентом URA.RU отметил, что суд учел широкий резонанс в СМИ по данному делу. «Это могло отразиться на мнении жителей Курганской области, <…> что осложнит вынесение присяжными заседателями справедливого вердикта», — объяснил Менщиков. Это и другие обстоятельства стали причинами принятия решения об изменении территориальной подсудности. Уроженцев Кургана Штингера и Курпишева обвиняют в убийстве журналиста вместе с членами ОПГ в 2001 году. Следствие по делу велось на протяжении 20 лет. Причастность обвиняемых следователи подтверждают результатами проведенных экспертиз. Ранее URA.RU сообщало, что курганских участников громкого процесса оставили под стражей. Также дело обвиняемых было направлено в кассационный суд из-за просьбы Штингера в изменении подсудности.