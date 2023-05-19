В Польше нашли бетонную боеголовку от ракеты и заявили, что она из России

В польском городе Быдгощ была найдена бетонная боеголовка от ракеты, упавшей в декабре 2022 года. Власти утверждают, что она якобы принадлежит России. Об этом сообщил глава администрации президента Польши Павел Шрот.
«Обнаружена боеголовка ракеты, упавшей в лесу под Быдгощем в декабре. Ее исследуют соответствующие учреждения. Она особенная, потому что сделана из бетона», — сказал Шрот в эфире RMF FM. Глава офиса президента предположил, что подобная ракета была сконструирована, чтобы якобы сбивать с толку украинские системы ПВО. «ракета не может летать без боевой части, поэтому кто-то установил вершину российской технологической мысли», — заключил он.
Ранее в Польше нашли обломки неопознанной ракеты с якобы надписями на русском. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что упавшая в декабре 2022 года ракета, могла прилететь с территории Украины.
В польском городе Быдгощ была найдена бетонная боеголовка от ракеты, упавшей в декабре 2022 года. Власти утверждают, что она якобы принадлежит России. Об этом сообщил глава администрации президента Польши Павел Шрот. «Обнаружена боеголовка ракеты, упавшей в лесу под Быдгощем в декабре. Ее исследуют соответствующие учреждения. Она особенная, потому что сделана из бетона», — сказал Шрот в эфире RMF FM. Глава офиса президента предположил, что подобная ракета была сконструирована, чтобы якобы сбивать с толку украинские системы ПВО. «ракета не может летать без боевой части, поэтому кто-то установил вершину российской технологической мысли», — заключил он. Ранее в Польше нашли обломки неопознанной ракеты с якобы надписями на русском. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что упавшая в декабре 2022 года ракета, могла прилететь с территории Украины.