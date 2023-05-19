МВД РФ объявило в розыск прокурора МУС, выдавшего ордер на арест Путина 19 мая 2023 в 19:27 Размер текста - 17 + Прокурор МУС Карим Хан, выдавший ордер на арест Путина, объявлен в розыск Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина Прокурор Международного уголовного суда в Гааге (МУС) Карим Хан, выдавший ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой, объявлен в розыск по неназванной уголовной статье. Об этом стало известно из сообщения МВД России. «МВД РФ объявило в розыск прокурора МУС Карима Хана», — передает сообщение МВД РИА Новости. Там отметили, что прокурор разыскивается по уголовной статье, которая не называется. Ранее глава Следственного Комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин дал обещание, что ведомство объявит в розыск судей МУС, которые ответственны за выдачу ордера на арест Путина и Львовой-Беловой. Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест Владимира Путина. В Кремле назвали решение МУС возмутительным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что МУС является марионеткой в руках Запада, передает «Царьград». Прокурор Международного уголовного суда в Гааге (МУС) Карим Хан, выдавший ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой, объявлен в розыск по неназванной уголовной статье. Об этом стало известно из сообщения МВД России. «МВД РФ объявило в розыск прокурора МУС Карима Хана», — передает сообщение МВД РИА Новости. Там отметили, что прокурор разыскивается по уголовной статье, которая не называется. Ранее глава Следственного Комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин дал обещание, что ведомство объявит в розыск судей МУС, которые ответственны за выдачу ордера на арест Путина и Львовой-Беловой. Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест Владимира Путина. В Кремле назвали решение МУС возмутительным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что МУС является марионеткой в руках Запада, передает «Царьград». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям