Бастрыкин пообещал объявить в розыск судей МУС, выдавших ордер на арест Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр, stock
Судьи МУС будут объявлены в розыск, заявил Александр Бастрыкин Фото:
новость из сюжета
Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Судьи Международного уголовного суда (МУС), которые выдали ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, будут объявлены в розыск. Об этом заявил глава Следственного Комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин.

«СК РФ готовится объявить в розыск судей МУС, которые выдали ордер на арест Владимира Путина и Львовой-Беловой», — передает слова Бастрыкина telegram-канал СК РФ. Глава СК РФ заявил об этом на сессии «Дети Донбасса: право на защиту» в рамках Петербургского международного юридического форума.

Ранее URA.RU сообщало, что Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. В Кремле назвали решение МУС возмутительным. Сенатор РФ Андрей Клишас напомнил, что Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому у европейского суда нет никаких полномочий делать такое заключение.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Судьи Международного уголовного суда (МУС), которые выдали ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, будут объявлены в розыск. Об этом заявил глава Следственного Комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин. «СК РФ готовится объявить в розыск судей МУС, которые выдали ордер на арест Владимира Путина и Львовой-Беловой», — передает слова Бастрыкина telegram-канал СК РФ. Глава СК РФ заявил об этом на сессии «Дети Донбасса: право на защиту» в рамках Петербургского международного юридического форума. Ранее URA.RU сообщало, что Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. В Кремле назвали решение МУС возмутительным. Сенатор РФ Андрей Клишас напомнил, что Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому у европейского суда нет никаких полномочий делать такое заключение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...