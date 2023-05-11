Бастрыкин пообещал объявить в розыск судей МУС, выдавших ордер на арест Путина

11 мая 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

Судьи МУС будут объявлены в розыск, заявил Александр Бастрыкин Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина Судьи Международного уголовного суда (МУС), которые выдали ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, будут объявлены в розыск. Об этом заявил глава Следственного Комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин. «СК РФ готовится объявить в розыск судей МУС, которые выдали ордер на арест Владимира Путина и Львовой-Беловой», — передает слова Бастрыкина telegram-канал СК РФ. Глава СК РФ заявил об этом на сессии «Дети Донбасса: право на защиту» в рамках Петербургского международного юридического форума. Ранее URA.RU сообщало, что Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. В Кремле назвали решение МУС возмутительным. Сенатор РФ Андрей Клишас напомнил, что Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому у европейского суда нет никаких полномочий делать такое заключение.

Судьи Международного уголовного суда (МУС), которые выдали ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, будут объявлены в розыск. Об этом заявил глава Следственного Комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин. «СК РФ готовится объявить в розыск судей МУС, которые выдали ордер на арест Владимира Путина и Львовой-Беловой», — передает слова Бастрыкина telegram-канал СК РФ. Глава СК РФ заявил об этом на сессии «Дети Донбасса: право на защиту» в рамках Петербургского международного юридического форума. Ранее URA.RU сообщало, что Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. В Кремле назвали решение МУС возмутительным. Сенатор РФ Андрей Клишас напомнил, что Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому у европейского суда нет никаких полномочий делать такое заключение.