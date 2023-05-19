Путин пообещал изъять из лексикона СМИ слово «инфоцыгане». Видео 19 мая 2023 в 19:53 Размер текста - 17 + Государственным СМИ будет запрещено использование слова «инфоцыгане», заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Слово «инфоцыгане» будет запрещено для использования государственными СМИ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям. Инфоцыганами в медиа называют блогеров, продающих малоэффективные курсы и тренинги. «В отношении государственных СМИ будет введен запрет на использование слова „инфоцыгане“», — заявил Путин в ответ на предложение руководителя Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежды Деметер о запрете такого термина. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24». По мнению Деметер, слово «инфоцыгане» имеет явную национальную принадлежность и негативный оттенок. Российский лидер пообещал не допустить проявлений ксенофобии, но подчеркнул, что запретить использование данного термина на уровне социальных сетей будет тяжело. Ранее стало известно, что МВД России составило список так называемых инфоцыган. В него вошли 32 блогера-миллионника, которые подвергнуться проверкам на причастность по неуплате налогов. Адвокат Евгений Тонкий считает, что вскоре абсолютно все российские блогеры-инфоцыгане предстанут перед законом, передает «Дни.ру». Слово «инфоцыгане» будет запрещено для использования государственными СМИ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям. Инфоцыганами в медиа называют блогеров, продающих малоэффективные курсы и тренинги. «В отношении государственных СМИ будет введен запрет на использование слова „инфоцыгане“», — заявил Путин в ответ на предложение руководителя Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежды Деметер о запрете такого термина. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24». По мнению Деметер, слово «инфоцыгане» имеет явную национальную принадлежность и негативный оттенок. Российский лидер пообещал не допустить проявлений ксенофобии, но подчеркнул, что запретить использование данного термина на уровне социальных сетей будет тяжело. Ранее стало известно, что МВД России составило список так называемых инфоцыган. В него вошли 32 блогера-миллионника, которые подвергнуться проверкам на причастность по неуплате налогов. Адвокат Евгений Тонкий считает, что вскоре абсолютно все российские блогеры-инфоцыгане предстанут перед законом, передает «Дни.ру». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям