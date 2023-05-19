Челябинец и фирма из Магнитогорска попали в список новых санкций США

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Америка решила ослабить челябинские предприятия Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Топ-менеджер золотодобывающей компании «Полюс», уроженец Челябинска Владимир Полин и компания из Магнитогорска ООО «Технопарк робототехника», учредителем которой является НПО «Андроидная техника», попали в список новых санкции США. Обновленный список опубликован 19 мая на сайте минфина США.

Новые санкции США введены против оборонного и промышленного комплекса России. Полин является одним из топ-менеджеров (старший вице-президент по операционной деятельности) золотодобывающей компании «Полюс», ранее занимал должность старшего вице-президента ОАО «Мечел».

ООО «Технопарк робототехника» из Магнитогорска занимается производством военных роботов. Боевой робот «Маркер» сейчас используется в зоне спецоперации и его оснастили дроном-камикадзе. В настоящее время в зоне СВО действуют три боевые машины компании.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против создателей роботов из Магнитогорска. Предприятие знаменито тем, что в августе 2019 года на ракете «Союз-2.1а» в первые в истории космонавтики полет совершил робот «FEDOR», созданный НПО «Андроидная техника».

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Топ-менеджер золотодобывающей компании «Полюс», уроженец Челябинска Владимир Полин и компания из Магнитогорска ООО «Технопарк робототехника», учредителем которой является НПО «Андроидная техника», попали в список новых санкции США. Обновленный список опубликован 19 мая на сайте минфина США. Новые санкции США введены против оборонного и промышленного комплекса России. Полин является одним из топ-менеджеров (старший вице-президент по операционной деятельности) золотодобывающей компании «Полюс», ранее занимал должность старшего вице-президента ОАО «Мечел». ООО «Технопарк робототехника» из Магнитогорска занимается производством военных роботов. Боевой робот «Маркер» сейчас используется в зоне спецоперации и его оснастили дроном-камикадзе. В настоящее время в зоне СВО действуют три боевые машины компании. Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против создателей роботов из Магнитогорска. Предприятие знаменито тем, что в августе 2019 года на ракете «Союз-2.1а» в первые в истории космонавтики полет совершил робот «FEDOR», созданный НПО «Андроидная техника».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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