Челябинец и фирма из Магнитогорска попали в список новых санкций США

19 мая 2023 в 20:17 Размер текста - 17 +

Америка решила ослабить челябинские предприятия Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Топ-менеджер золотодобывающей компании «Полюс», уроженец Челябинска Владимир Полин и компания из Магнитогорска ООО «Технопарк робототехника», учредителем которой является НПО «Андроидная техника», попали в список новых санкции США. Обновленный список опубликован 19 мая на сайте минфина США. Новые санкции США введены против оборонного и промышленного комплекса России. Полин является одним из топ-менеджеров (старший вице-президент по операционной деятельности) золотодобывающей компании «Полюс», ранее занимал должность старшего вице-президента ОАО «Мечел». ООО «Технопарк робототехника» из Магнитогорска занимается производством военных роботов. Боевой робот «Маркер» сейчас используется в зоне спецоперации и его оснастили дроном-камикадзе. В настоящее время в зоне СВО действуют три боевые машины компании. Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против создателей роботов из Магнитогорска. Предприятие знаменито тем, что в августе 2019 года на ракете «Союз-2.1а» в первые в истории космонавтики полет совершил робот «FEDOR», созданный НПО «Андроидная техника».

Топ-менеджер золотодобывающей компании «Полюс», уроженец Челябинска Владимир Полин и компания из Магнитогорска ООО «Технопарк робототехника», учредителем которой является НПО «Андроидная техника», попали в список новых санкции США. Обновленный список опубликован 19 мая на сайте минфина США. Новые санкции США введены против оборонного и промышленного комплекса России. Полин является одним из топ-менеджеров (старший вице-президент по операционной деятельности) золотодобывающей компании «Полюс», ранее занимал должность старшего вице-президента ОАО «Мечел». ООО «Технопарк робототехника» из Магнитогорска занимается производством военных роботов. Боевой робот «Маркер» сейчас используется в зоне спецоперации и его оснастили дроном-камикадзе. В настоящее время в зоне СВО действуют три боевые машины компании. Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против создателей роботов из Магнитогорска. Предприятие знаменито тем, что в августе 2019 года на ракете «Союз-2.1а» в первые в истории космонавтики полет совершил робот «FEDOR», созданный НПО «Андроидная техника».