17 апреля 2023

Боевой робот из Магнитогорска оснастят дроном-камикадзе

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Дрон сможет преодолевать расстояния дальностью в 18 км
Дрон сможет преодолевать расстояния дальностью в 18 км Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Робот НПО «Андроидная техника» из Магнитогорска (Челябинская область) оснастят дроном. Как сообщил исполнительный директор компании Евгений Дудоров, беспилотник сможет находиться в воздухе до 18 минут.

«Отечественный робот „Маркер“, который сейчас используется в зоне спецоперации, будет оснащен дроном-камикадзе. Дрон создан для данной платформы», — сообщил Дудоров.

Вес дрона составил 2,3 кг. Девайс способен совершать полеты на 30 км. Модель получила название «БАС-80». В настоящий момент ведется доработка машины. Отрабатываются задачи запуска беспилотного летательного аппарата и его доставки до целей.

В начале года робот был доставлен в Донбасс. В настоящее время в зоне соприкосновения действуют три боевые машины.

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Робот НПО «Андроидная техника» из Магнитогорска (Челябинская область) оснастят дроном. Как сообщил исполнительный директор компании Евгений Дудоров, беспилотник сможет находиться в воздухе до 18 минут. «Отечественный робот „Маркер“, который сейчас используется в зоне спецоперации, будет оснащен дроном-камикадзе. Дрон создан для данной платформы», — сообщил Дудоров. Вес дрона составил 2,3 кг. Девайс способен совершать полеты на 30 км. Модель получила название «БАС-80». В настоящий момент ведется доработка машины. Отрабатываются задачи запуска беспилотного летательного аппарата и его доставки до целей. В начале года робот был доставлен в Донбасс. В настоящее время в зоне соприкосновения действуют три боевые машины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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