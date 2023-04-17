Боевой робот из Магнитогорска оснастят дроном-камикадзе

18 апреля 2023 в 09:42 Размер текста - 17 +

Дрон сможет преодолевать расстояния дальностью в 18 км Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Робот НПО «Андроидная техника» из Магнитогорска (Челябинская область) оснастят дроном. Как сообщил исполнительный директор компании Евгений Дудоров, беспилотник сможет находиться в воздухе до 18 минут. «Отечественный робот „Маркер“, который сейчас используется в зоне спецоперации, будет оснащен дроном-камикадзе. Дрон создан для данной платформы», — сообщил Дудоров. Вес дрона составил 2,3 кг. Девайс способен совершать полеты на 30 км. Модель получила название «БАС-80». В настоящий момент ведется доработка машины. Отрабатываются задачи запуска беспилотного летательного аппарата и его доставки до целей. В начале года робот был доставлен в Донбасс. В настоящее время в зоне соприкосновения действуют три боевые машины.

Робот НПО «Андроидная техника» из Магнитогорска (Челябинская область) оснастят дроном. Как сообщил исполнительный директор компании Евгений Дудоров, беспилотник сможет находиться в воздухе до 18 минут. «Отечественный робот „Маркер“, который сейчас используется в зоне спецоперации, будет оснащен дроном-камикадзе. Дрон создан для данной платформы», — сообщил Дудоров. Вес дрона составил 2,3 кг. Девайс способен совершать полеты на 30 км. Модель получила название «БАС-80». В настоящий момент ведется доработка машины. Отрабатываются задачи запуска беспилотного летательного аппарата и его доставки до целей. В начале года робот был доставлен в Донбасс. В настоящее время в зоне соприкосновения действуют три боевые машины.