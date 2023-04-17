Боевой робот из Магнитогорска оснастят дроном-камикадзе

Робот НПО «Андроидная техника» из Магнитогорска (Челябинская область) оснастят дроном. Как сообщил исполнительный директор компании Евгений Дудоров, беспилотник сможет находиться в воздухе до 18 минут.
«Отечественный робот „Маркер“, который сейчас используется в зоне спецоперации, будет оснащен дроном-камикадзе. Дрон создан для данной платформы», — сообщил Дудоров.
Вес дрона составил 2,3 кг. Девайс способен совершать полеты на 30 км. Модель получила название «БАС-80». В настоящий момент ведется доработка машины. Отрабатываются задачи запуска беспилотного летательного аппарата и его доставки до целей.
В начале года робот был доставлен в Донбасс. В настоящее время в зоне соприкосновения действуют три боевые машины.
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