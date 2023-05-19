В США объяснили, почему наступление Украины до сих пор не началось

Украинское наступление невозможно из-за плохой погоды, нехватки оружия и неопытных солдат в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом написали в издании Assossiated Press. Бывший сотрудник британской разведки Бен Барри уточнил, что Запад до сих пор не поставил Киеву большую часть обещанной техники.
«Первая причина [переноса наступления]: Большая часть задержки связана с погодой. Оттаивание и высыхание промерзшей земли Украины заняло больше времени, чем ожидалось, из-за продолжительной, влажной и холодной весны, что затруднило переход в наступление», — написали в материале издания. Второй причиной автор называет необученность солдат ВСУ. По его словам, последний украинский батальон, обучающийся в США, все еще заканчивает курс подготовки.
По словам бывшего сотрудника британской разведки Бена Барри, третьей причиной является недостаток оружия. «Многое из этого снаряжения до сих пор не прибыло. <…> «Например, из примерно 300 заложенных танковых систем, таких как танки Leopard 2, прибыло только около 100. По его словам, из примерно 700 заявленных боевых машин, таких как британские Marauders и американские БМП Bradley, прибыло только около 300», — заключил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский перенес наступление ВСУ. Он сообщил, что украинская армия может понести большие потери, если начнет операцию сейчас.
Украинское наступление невозможно из-за плохой погоды, нехватки оружия и неопытных солдат в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом написали в издании Assossiated Press. Бывший сотрудник британской разведки Бен Барри уточнил, что Запад до сих пор не поставил Киеву большую часть обещанной техники. «Первая причина [переноса наступления]: Большая часть задержки связана с погодой. Оттаивание и высыхание промерзшей земли Украины заняло больше времени, чем ожидалось, из-за продолжительной, влажной и холодной весны, что затруднило переход в наступление», — написали в материале издания. Второй причиной автор называет необученность солдат ВСУ. По его словам, последний украинский батальон, обучающийся в США, все еще заканчивает курс подготовки. По словам бывшего сотрудника британской разведки Бена Барри, третьей причиной является недостаток оружия. «Многое из этого снаряжения до сих пор не прибыло. <…> «Например, из примерно 300 заложенных танковых систем, таких как танки Leopard 2, прибыло только около 100. По его словам, из примерно 700 заявленных боевых машин, таких как британские Marauders и американские БМП Bradley, прибыло только около 300», — заключил он. Ранее президент Украины Владимир Зеленский перенес наступление ВСУ. Он сообщил, что украинская армия может понести большие потери, если начнет операцию сейчас.