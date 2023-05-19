В США объяснили, почему наступление Украины до сих пор не началось

AP: начать наступление Украине мешают погода, нехватка оружия и неопытные солдаты

19 мая 2023 в 22:03 Размер текста - 17 +

Украинское наступление пока что невозможно из-за нехватки техники, заявил Бен Барри Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинское наступление невозможно из-за плохой погоды, нехватки оружия и неопытных солдат в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом написали в издании Assossiated Press. Бывший сотрудник британской разведки Бен Барри уточнил, что Запад до сих пор не поставил Киеву большую часть обещанной техники. «Первая причина [переноса наступления]: Большая часть задержки связана с погодой. Оттаивание и высыхание промерзшей земли Украины заняло больше времени, чем ожидалось, из-за продолжительной, влажной и холодной весны, что затруднило переход в наступление», — написали в материале издания. Второй причиной автор называет необученность солдат ВСУ. По его словам, последний украинский батальон, обучающийся в США, все еще заканчивает курс подготовки. По словам бывшего сотрудника британской разведки Бена Барри, третьей причиной является недостаток оружия. «Многое из этого снаряжения до сих пор не прибыло. <…> «Например, из примерно 300 заложенных танковых систем, таких как танки Leopard 2, прибыло только около 100. По его словам, из примерно 700 заявленных боевых машин, таких как британские Marauders и американские БМП Bradley, прибыло только около 300», — заключил он. Ранее президент Украины Владимир Зеленский перенес наступление ВСУ. Он сообщил, что украинская армия может понести большие потери, если начнет операцию сейчас. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинское наступление невозможно из-за плохой погоды, нехватки оружия и неопытных солдат в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом написали в издании Assossiated Press. Бывший сотрудник британской разведки Бен Барри уточнил, что Запад до сих пор не поставил Киеву большую часть обещанной техники. «Первая причина [переноса наступления]: Большая часть задержки связана с погодой. Оттаивание и высыхание промерзшей земли Украины заняло больше времени, чем ожидалось, из-за продолжительной, влажной и холодной весны, что затруднило переход в наступление», — написали в материале издания. Второй причиной автор называет необученность солдат ВСУ. По его словам, последний украинский батальон, обучающийся в США, все еще заканчивает курс подготовки. По словам бывшего сотрудника британской разведки Бена Барри, третьей причиной является недостаток оружия. «Многое из этого снаряжения до сих пор не прибыло. <…> «Например, из примерно 300 заложенных танковых систем, таких как танки Leopard 2, прибыло только около 100. По его словам, из примерно 700 заявленных боевых машин, таких как британские Marauders и американские БМП Bradley, прибыло только около 300», — заключил он. Ранее президент Украины Владимир Зеленский перенес наступление ВСУ. Он сообщил, что украинская армия может понести большие потери, если начнет операцию сейчас.