Politico: после встречи с Зеленским Байден передаст Украине 375 млн долларов

США передаст Украине новый пакет помощи на сумму порядка 375 млн долларов. Об этом президент США Джо Байден объявил на саммите G7 в Хиросиме.
«Новый пакет будет включать в себя дополнительные боеприпасы для артиллерии, бронетехнику и противотанковые вооружения. Речь идет об вооружении и оборудование, которые уже поставлялись Киеву», — пишет издание
Накануне Байден сообщил, что США планируют поддержать союзников и помочь с проведением обучения украинских пилотов на истребителях, в том числе F-16. Как пишет издание Politico, обучение украинских пилотов планируется провести в Европе и займет оно несколько месяцев.
Из-за поставок вооружений Украине Россия направляла странам НАТО ноту. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Украины, станут законной целью для России. Как отмечают в Кремле, накачивание Украины оружием со стороны Западе не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Ранее президента Украины Владимира Зеленского предупредили о логистическом кошмаре из-за поставок истребителей из США. Передача истребителей F-16 может обернуться для Киева логистическим коллапсом. Вместе с самолетами необходимо доставить целый ряд оборудования.
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