Politico: после встречи с Зеленским Байден передаст Украине 375 млн долларов

США передаст Украине новый пакет помощи на сумму 374 млн долларов

20 мая 2023 в 05:23 Размер текста - 17 +

Байден сообщил, что США планируют поддержать союзников Фото: flickrpd/pickupimage.com США передаст Украине новый пакет помощи на сумму порядка 375 млн долларов. Об этом президент США Джо Байден объявил на саммите G7 в Хиросиме. «Новый пакет будет включать в себя дополнительные боеприпасы для артиллерии, бронетехнику и противотанковые вооружения. Речь идет об вооружении и оборудование, которые уже поставлялись Киеву», — пишет издание Politico со ссылкой на неназванных должностных лиц. Накануне Байден сообщил, что США планируют поддержать союзников и помочь с проведением обучения украинских пилотов на истребителях, в том числе F-16. Как пишет издание Politico, обучение украинских пилотов планируется провести в Европе и займет оно несколько месяцев. Из-за поставок вооружений Украине Россия направляла странам НАТО ноту. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Украины, станут законной целью для России. Как отмечают в Кремле, накачивание Украины оружием со стороны Западе не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Ранее президента Украины Владимира Зеленского предупредили о логистическом кошмаре из-за поставок истребителей из США. Передача истребителей F-16 может обернуться для Киева логистическим коллапсом. Вместе с самолетами необходимо доставить целый ряд оборудования. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США передаст Украине новый пакет помощи на сумму порядка 375 млн долларов. Об этом президент США Джо Байден объявил на саммите G7 в Хиросиме. «Новый пакет будет включать в себя дополнительные боеприпасы для артиллерии, бронетехнику и противотанковые вооружения. Речь идет об вооружении и оборудование, которые уже поставлялись Киеву», — пишет издание Politico со ссылкой на неназванных должностных лиц. Накануне Байден сообщил, что США планируют поддержать союзников и помочь с проведением обучения украинских пилотов на истребителях, в том числе F-16. Как пишет издание Politico, обучение украинских пилотов планируется провести в Европе и займет оно несколько месяцев. Из-за поставок вооружений Украине Россия направляла странам НАТО ноту. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Украины, станут законной целью для России. Как отмечают в Кремле, накачивание Украины оружием со стороны Западе не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Ранее президента Украины Владимира Зеленского предупредили о логистическом кошмаре из-за поставок истребителей из США. Передача истребителей F-16 может обернуться для Киева логистическим коллапсом. Вместе с самолетами необходимо доставить целый ряд оборудования.