Передача истребителей F-16 может обернуться для Киева логистическим кошмаром. Вместе с самолетами необходимо доставить целый ряд оборудования, предупредили президента Украины Владимира Зеленского.
«Вместе с самолетом поставляется целый ряд оборудования, и в настоящее время нет гарантии, что оно будет доступно. К тому же, существует проблема с вооружением, которое будут нести эти истребители», — рассказал изданию
По его словам, у западных союзников может не хватить необходимого количество бомб, ракет и снарядов. Запасы у них не слишком велики. Без нужного количества ракет, транспортировка истребителей F-16 не будет иметь никакого смысла. К тому же, поставка станет трудной логистической задачей, о чем предупредили президента Зеленского, говорится в статье.
Ранее в США объяснили, почему наступление Украины до сих пор не началось. Наступление невозможно из-за плохой погоды, нехватки оружия и неопытных солдат в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
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