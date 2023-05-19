19 мая 2023

Зеленского предупредили о логистическом кошмаре из-за поставок истребителей из США

France 24: передача Украине истребителей F-16 обернется логистическим кошмаром
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Зеленского предупредили о логистическом коллапсе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Передача истребителей F-16 может обернуться для Киева логистическим кошмаром. Вместе с самолетами необходимо доставить целый ряд оборудования, предупредили президента Украины Владимира Зеленского.

«Вместе с самолетом поставляется целый ряд оборудования, и в настоящее время нет гарантии, что оно будет доступно. К тому же, существует проблема с вооружением, которое будут нести эти истребители», — рассказал изданию France 24 консультант в сфере обороны Марк Чассильян.

По его словам, у западных союзников может не хватить необходимого количество бомб, ракет и снарядов. Запасы у них не слишком велики. Без нужного количества ракет, транспортировка истребителей F-16 не будет иметь никакого смысла. К тому же, поставка станет трудной логистической задачей, о чем предупредили президента Зеленского, говорится в статье.

Ранее в США объяснили, почему наступление Украины до сих пор не началось. Наступление невозможно из-за плохой погоды, нехватки оружия и неопытных солдат в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Передача истребителей F-16 может обернуться для Киева логистическим кошмаром. Вместе с самолетами необходимо доставить целый ряд оборудования, предупредили президента Украины Владимира Зеленского. «Вместе с самолетом поставляется целый ряд оборудования, и в настоящее время нет гарантии, что оно будет доступно. К тому же, существует проблема с вооружением, которое будут нести эти истребители», — рассказал изданию France 24 консультант в сфере обороны Марк Чассильян. По его словам, у западных союзников может не хватить необходимого количество бомб, ракет и снарядов. Запасы у них не слишком велики. Без нужного количества ракет, транспортировка истребителей F-16 не будет иметь никакого смысла. К тому же, поставка станет трудной логистической задачей, о чем предупредили президента Зеленского, говорится в статье. Ранее в США объяснили, почему наступление Украины до сих пор не началось. Наступление невозможно из-за плохой погоды, нехватки оружия и неопытных солдат в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...