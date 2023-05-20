Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о взятии нового пункта в Бахмуте

Штурмовой взвод ЧВК «Вагнер» отбил еще один квартал на окраине Бахмута (Артемовска). Об этом сообщил боец частной военной компании.
«Сутки прошли хорошо, наш штурмовой взвод вытеснил противника из опорника, мы заняли пятиэтажку», — заявил боец. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что «вагнеровцы» заставили противника сбежать, оставив боекомплекты. По его словам, под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталось менее километра в Бахмуте.
Ранее в Минобороны Украины признали, что военные РФ продвинулись в Бахмуте. 16 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал, что под контролем ВСУ остался один дом в городе.
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