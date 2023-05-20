Военный эксперт назвал сказкой антироссийские обвинения Польши

Доктор военных наук Сивков: заявления о бетонной боеголовке в ракете похожи на сказку

20 мая 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Замена частей ракеты на бетон не имеет смысла, считает эксперт Константин Сивков Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Доктор военных наук Константин Сивков считает, что заявление Польши о ракете с бетонной боеголовкой, найденной под Быдгощем, похоже на сказку. По его словам, дорогостоящие ракеты не используют, чтобы сбить с толку ПВО. «Ракеты должны лететь по цели. Бросаться ей ради того, чтобы она полетела с бетонной болванкой, очень странно… для меня это какая-то сказка», — цитирует Константина Сивкова РИА Новости. По его словам, замена части ракеты на бетон нерациональна. Для противодействия ПВО используются постановщики помех. Ранее глава администрации президента Польши Павел Шрот сообщил, что в городе Быдгощ была найдена бетонная боеголовка от ракеты, упавшей в декабре 2022 года. По мнению властей, ракета принадлежала России, а запущена она была, чтобы сбить с толку украинские системы ПВО.

Доктор военных наук Константин Сивков считает, что заявление Польши о ракете с бетонной боеголовкой, найденной под Быдгощем, похоже на сказку. По его словам, дорогостоящие ракеты не используют, чтобы сбить с толку ПВО. «Ракеты должны лететь по цели. Бросаться ей ради того, чтобы она полетела с бетонной болванкой, очень странно… для меня это какая-то сказка», — цитирует Константина Сивкова РИА Новости. По его словам, замена части ракеты на бетон нерациональна. Для противодействия ПВО используются постановщики помех. Ранее глава администрации президента Польши Павел Шрот сообщил, что в городе Быдгощ была найдена бетонная боеголовка от ракеты, упавшей в декабре 2022 года. По мнению властей, ракета принадлежала России, а запущена она была, чтобы сбить с толку украинские системы ПВО.