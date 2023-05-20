Военный эксперт назвал сказкой антироссийские обвинения Польши

Доктор военных наук Константин Сивков считает, что заявление Польши о ракете с бетонной боеголовкой, найденной под Быдгощем, похоже на сказку. По его словам, дорогостоящие ракеты не используют, чтобы сбить с толку ПВО.
«Ракеты должны лететь по цели. Бросаться ей ради того, чтобы она полетела с бетонной болванкой, очень странно… для меня это какая-то сказка», — цитирует Константина Сивкова РИА Новости.
По его словам, замена части ракеты на бетон нерациональна. Для противодействия ПВО используются постановщики помех.
Ранее глава администрации президента Польши Павел Шрот сообщил, что в городе Быдгощ была найдена бетонная боеголовка от ракеты, упавшей в декабре 2022 года. По мнению властей, ракета принадлежала России, а запущена она была, чтобы сбить с толку украинские системы ПВО.
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