Макрон заявил о переломном поступке Зеленского

Эммануэль Макрон: визит Зеленского на саммит G7 может «изменить правила игры»
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Европейские политики. stock, stock, Эмманюэль Макрон
Франция останется с Украиной до самого конца, заявил Эммануэль Макрон Фото:

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Японию на саммит G7 является решением, которое может «изменить правила игры». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Я действительно верю, что это может изменить правила игры», — сказал Макрон на саммите G7, комментируя визит Зеленского на мероприятие. Его слова приводит телеканал Sky News. Макрон добавил, что Франция останется с Украиной «до самого конца».

Ранее Зеленский прибыл в Японию на саммит G7 на французском правительственном самолете. В издании Bloomberg писали, что украинский лидер нацелен на встречу с главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, передает «Царьград».

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Визит президента Украины Владимира Зеленского в Японию на саммит G7 является решением, которое может «изменить правила игры». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «Я действительно верю, что это может изменить правила игры», — сказал Макрон на саммите G7, комментируя визит Зеленского на мероприятие. Его слова приводит телеканал Sky News. Макрон добавил, что Франция останется с Украиной «до самого конца». Ранее Зеленский прибыл в Японию на саммит G7 на французском правительственном самолете. В издании Bloomberg писали, что украинский лидер нацелен на встречу с главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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