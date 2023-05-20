Макрон заявил о переломном поступке Зеленского

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Японию на саммит G7 является решением, которое может «изменить правила игры». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Я действительно верю, что это может изменить правила игры», — сказал Макрон на саммите G7, комментируя визит Зеленского на мероприятие. Его слова приводит телеканал Sky News. Макрон добавил, что Франция останется с Украиной «до самого конца».
Ранее Зеленский прибыл в Японию на саммит G7 на французском правительственном самолете. В издании Bloomberg писали, что украинский лидер нацелен на встречу с главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, передает «Царьград».
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