Пригожин назвал дату вывода ЧВК «Вагнер» из Бахмута

ЧВК «Вагнер» начнет выходить из Бахмута 25 мая, заявил Евгений Пригожин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
С 25 мая будет организован вывод бойцов ЧВК «Вагнер» из Бахмута (Артемовска), которые направятся на отдых и переподготовку. Об этом рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«С 25 мая ЧВК „Вагнер“ будет выводить свои подразделения из Бахмута», — передает слова Пригожина его
Ранее Пригожин заявил о взятии Бахмута. Последний участок города был освобожден в 12 часов дня.
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