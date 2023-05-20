Пригожин назвал дату вывода ЧВК «Вагнер» из Бахмута

Пригожин: ЧВК «Вагнер» начнет выходить из Бахмута 25 мая
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ЧВК «Вагнер» начнет выходить из Бахмута 25 мая, заявил Евгений Пригожин Фото:
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С 25 мая будет организован вывод бойцов ЧВК «Вагнер» из Бахмута (Артемовска), которые направятся на отдых и переподготовку. Об этом рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«С 25 мая ЧВК „Вагнер“ будет выводить свои подразделения из Бахмута», — передает слова Пригожина его пресс-служба. Он добавил, что бойцы будут отправлены на отдых и переподготовку. За это время в городе, который будет передан силам Минобороны РФ, будут созданы оборонительные рубежи.

Ранее Пригожин заявил о взятии Бахмута. Последний участок города был освобожден в 12 часов дня.

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С 25 мая будет организован вывод бойцов ЧВК «Вагнер» из Бахмута (Артемовска), которые направятся на отдых и переподготовку. Об этом рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «С 25 мая ЧВК „Вагнер“ будет выводить свои подразделения из Бахмута», — передает слова Пригожина его пресс-служба. Он добавил, что бойцы будут отправлены на отдых и переподготовку. За это время в городе, который будет передан силам Минобороны РФ, будут созданы оборонительные рубежи. Ранее Пригожин заявил о взятии Бахмута. Последний участок города был освобожден в 12 часов дня.
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