В США объяснили, что станет с истребителями F-16, вступающими в бой в зоне СВО

Military Watch Magazine: F-16 не смогут конкурировать с российскими истребителями
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Нато.вооружение. техника. stock, авиация, истребитель, f-16, самолет, stock, ф-16
Истребители F-16 проиграют российским самолетам в воздушных боях, пишет Military Watch Magazine Фото:
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Истребители F-16 будут проигрывать в воздушных боях российским самолетам Су-35, МиГ-31 и Су-57, так как не имеют на своем борту технологии малозаметности. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine.

«Живучесть истребителей F-16 в дуэлях с российской авиацией будет невысокой из-за отсутствия технологий малозаметности», — говорится в материале издания. Там добавили, что российские истребители Су-35, МиГ-31 и Су-57 будут фаворитами в воздушных боях с F-16. Такое развитие событий значительно повысит престиж российской военной промышленности. Также большое количество истребителей F-16 могут пострадать прямо на аэродроме от ударов российской армии, заключили в издании.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что истребители F-16 прибудут в распоряжение ВСУ к осени 2023 года. Там добавили, что такое событие станет самым «масштабным военно-воздушным блокбастером». URA.RU подробно разбирало сильные стороны истребителя F-16.

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Истребители F-16 будут проигрывать в воздушных боях российским самолетам Су-35, МиГ-31 и Су-57, так как не имеют на своем борту технологии малозаметности. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine. «Живучесть истребителей F-16 в дуэлях с российской авиацией будет невысокой из-за отсутствия технологий малозаметности», — говорится в материале издания. Там добавили, что российские истребители Су-35, МиГ-31 и Су-57 будут фаворитами в воздушных боях с F-16. Такое развитие событий значительно повысит престиж российской военной промышленности. Также большое количество истребителей F-16 могут пострадать прямо на аэродроме от ударов российской армии, заключили в издании. Ранее в Минобороны Украины заявили, что истребители F-16 прибудут в распоряжение ВСУ к осени 2023 года. Там добавили, что такое событие станет самым «масштабным военно-воздушным блокбастером». URA.RU подробно разбирало сильные стороны истребителя F-16.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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