В США объяснили, что станет с истребителями F-16, вступающими в бой в зоне СВО

Истребители F-16 будут проигрывать в воздушных боях российским самолетам Су-35, МиГ-31 и Су-57, так как не имеют на своем борту технологии малозаметности. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine.
«Живучесть истребителей F-16 в дуэлях с российской авиацией будет невысокой из-за отсутствия технологий малозаметности», — говорится в материале издания. Там добавили, что российские истребители Су-35, МиГ-31 и Су-57 будут фаворитами в воздушных боях с F-16. Такое развитие событий значительно повысит престиж российской военной промышленности. Также большое количество истребителей F-16 могут пострадать прямо на аэродроме от ударов российской армии, заключили в издании.
Ранее в Минобороны Украины заявили, что истребители F-16 прибудут в распоряжение ВСУ к осени 2023 года. Там добавили, что такое событие станет самым «масштабным военно-воздушным блокбастером». URA.RU подробно разбирало сильные стороны истребителя F-16.
Истребители F-16 будут проигрывать в воздушных боях российским самолетам Су-35, МиГ-31 и Су-57, так как не имеют на своем борту технологии малозаметности. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine. «Живучесть истребителей F-16 в дуэлях с российской авиацией будет невысокой из-за отсутствия технологий малозаметности», — говорится в материале издания. Там добавили, что российские истребители Су-35, МиГ-31 и Су-57 будут фаворитами в воздушных боях с F-16. Такое развитие событий значительно повысит престиж российской военной промышленности. Также большое количество истребителей F-16 могут пострадать прямо на аэродроме от ударов российской армии, заключили в издании. Ранее в Минобороны Украины заявили, что истребители F-16 прибудут в распоряжение ВСУ к осени 2023 года. Там добавили, что такое событие станет самым «масштабным военно-воздушным блокбастером». URA.RU подробно разбирало сильные стороны истребителя F-16.