Пресс-служба Прилепина раскрыла подробности о состоянии писателя после операции

Писатель Захар Прилепин, переживший покушение, после операции стал присаживаться при помощи врачей. Об этом сообщили в пресс-службе Прилепина. Скоро он сможет приступить к реабилитации.
«После последней операции Захар Прилепин уже стал присаживаться при помощи врачей», — сообщили в пресс-службе, передают «Известия». Там уточнили, что состояние писателя улучшается, и скоро он сможет приступить к первому этапу реабилитации. Сейчас Прилепин находится в стабильном состоянии.
В субботу, 6 мая, на Захара Прилепина было совершено покушение. Его автомобиль Audi Q7 подорвался на противотанковой мине. Прилепин был экстренно госпитализирован в нижегородскую больницу. Недавно он перенес уже третью операцию, передает «Царьград».
Писатель Захар Прилепин, переживший покушение, после операции стал присаживаться при помощи врачей. Об этом сообщили в пресс-службе Прилепина. Скоро он сможет приступить к реабилитации. «После последней операции Захар Прилепин уже стал присаживаться при помощи врачей», — сообщили в пресс-службе, передают «Известия». Там уточнили, что состояние писателя улучшается, и скоро он сможет приступить к первому этапу реабилитации. Сейчас Прилепин находится в стабильном состоянии.
В субботу, 6 мая, на Захара Прилепина было совершено покушение. Его автомобиль Audi Q7 подорвался на противотанковой мине. Прилепин был экстренно госпитализирован в нижегородскую больницу. Недавно он перенес уже третью операцию, передает «Царьград».