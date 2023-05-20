Пресс-служба Прилепина раскрыла подробности о состоянии писателя после операции

Пресс-служба писателя: Захар Прилепин смог присаживаться при помощи врачей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объединительный съезд "Справедливой России", "За правду", "Патриоты России". Москва, прилепин захар
Захар Прилепин смог присаживаться, сообщили в пресс-службе Фото:

Писатель Захар Прилепин, переживший покушение, после операции стал присаживаться при помощи врачей. Об этом сообщили в пресс-службе Прилепина. Скоро он сможет приступить к реабилитации.

«После последней операции Захар Прилепин уже стал присаживаться при помощи врачей», — сообщили в пресс-службе, передают «Известия». Там уточнили, что состояние писателя улучшается, и скоро он сможет приступить к первому этапу реабилитации. Сейчас Прилепин находится в стабильном состоянии.

В субботу, 6 мая, на Захара Прилепина было совершено покушение. Его автомобиль Audi Q7 подорвался на противотанковой мине. Прилепин был экстренно госпитализирован в нижегородскую больницу. Недавно он перенес уже третью операцию, передает «Царьград».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Писатель Захар Прилепин, переживший покушение, после операции стал присаживаться при помощи врачей. Об этом сообщили в пресс-службе Прилепина. Скоро он сможет приступить к реабилитации. «После последней операции Захар Прилепин уже стал присаживаться при помощи врачей», — сообщили в пресс-службе, передают «Известия». Там уточнили, что состояние писателя улучшается, и скоро он сможет приступить к первому этапу реабилитации. Сейчас Прилепин находится в стабильном состоянии. В субботу, 6 мая, на Захара Прилепина было совершено покушение. Его автомобиль Audi Q7 подорвался на противотанковой мине. Прилепин был экстренно госпитализирован в нижегородскую больницу. Недавно он перенес уже третью операцию, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...