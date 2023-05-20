Боксер Дацик: мировой рекорд курганского тяжелоатлета Бектасова — это достойный результат

Курганский тяжелоатлет установил новый мировой рекорд Фото: Александр Константинов © URA.RU

По мнению российского боксера Вячеслава Дацика, новый мировой рекорд курганского спортсмена Азамата Бектасова — это достойный результат. Курганцу за полчаса удалось поднять гирю весом 80 килограмм 34 раза, об этом тяжелоатлет рассказал в соцсети. Там же выложено видео с титулованным спортсменом.

«Результат достойный. И гирька такая, малоприятная», — сказал Вячеслав Дацик на видео, опубликованном на личной странице Азамата Бектасова в соцсети «ВКонтакте». Сейчас в копилке курганского спортсмена два рекорда России и два рекорда мира.

В прошлом году Бектасов установил свой первый мировой рекорд в гиревом спорте. Тяжелоатлет победил на турнире по силовому экстриму на кубок «SIBEARIANFIT». В апреле этого года он заявил о намерении представлять на всех соревнованиях сразу четыре территории.