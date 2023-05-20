20 мая 2023
19 мая 2023

Боксер Дацик оценил новый рекорд курганского тяжелоатлета Бектасова. Видео

Боксер Дацик: мировой рекорд курганского тяжелоатлета Бектасова — это достойный результат
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, физкультура, гто, спорт, гиря, тяжелая атлетика, вес
Курганский тяжелоатлет установил новый мировой рекорд Фото:

По мнению российского боксера Вячеслава Дацика, новый мировой рекорд курганского спортсмена Азамата Бектасова — это достойный результат. Курганцу за полчаса удалось поднять гирю весом 80 килограмм 34 раза, об этом тяжелоатлет рассказал в соцсети. Там же выложено видео с титулованным спортсменом.

«Результат достойный. И гирька такая, малоприятная», — сказал Вячеслав Дацик на видео, опубликованном на личной странице Азамата Бектасова в соцсети «ВКонтакте». Сейчас в копилке курганского спортсмена два рекорда России и два рекорда мира.

В прошлом году Бектасов установил свой первый мировой рекорд в гиревом спорте. Тяжелоатлет победил на турнире по силовому экстриму на кубок «SIBEARIANFIT». В апреле этого года он заявил о намерении представлять на всех соревнованиях сразу четыре территории.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По мнению российского боксера Вячеслава Дацика, новый мировой рекорд курганского спортсмена Азамата Бектасова — это достойный результат. Курганцу за полчаса удалось поднять гирю весом 80 килограмм 34 раза, об этом тяжелоатлет рассказал в соцсети. Там же выложено видео с титулованным спортсменом. «Результат достойный. И гирька такая, малоприятная», — сказал Вячеслав Дацик на видео, опубликованном на личной странице Азамата Бектасова в соцсети «ВКонтакте». Сейчас в копилке курганского спортсмена два рекорда России и два рекорда мира. В прошлом году Бектасов установил свой первый мировой рекорд в гиревом спорте. Тяжелоатлет победил на турнире по силовому экстриму на кубок «SIBEARIANFIT». В апреле этого года он заявил о намерении представлять на всех соревнованиях сразу четыре территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...