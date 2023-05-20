20 мая 2023

В МУС ответили на решение РФ о розыске прокурора, выдавшего ордер на арест Путина

В МУС заявили о неприемлемости объявления Россией в розыск судей и прокурора организации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме "Суд". Москва, молоток, суд, судебная система, судебное дело, судебное засдеание, молоток судьи
В МУС возмутились объявлением в розыск прокурора и судей, которые хотят арестовать Путина Фото:
новость из сюжета
Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

В Международном уголовном суде (МУС) в Гааге заявили о недопустимости решения министерства внутренних дел РФ об объявлении в розыск судей и прокурора, выдавших ордер на арест президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте суда.

«МУС твердо поддерживает свой персонал и должностных лиц. В соответствие с заявлением, опубликованным Председателем Ассамблеи государств-участников ранее, призывает все свои государства-участники и заинтересованные стороны, связанные с Римским статутом, активизировать свои усилия по защите Суда, его должностных лиц и персонала и обеспечить, чтобы он был способен продолжать выполнять свой независимый мандат», — сообщается на сайте МУС.

Ранее URA.RU рассказало, что МВД России объявило в розыск прокурора МУС Карима Хана, который выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. В Свою очередь, председатель СКР Александр Бастрыкин заявил, что объявит в розыск судей МУС, причастных к данному делу.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Международном уголовном суде (МУС) в Гааге заявили о недопустимости решения министерства внутренних дел РФ об объявлении в розыск судей и прокурора, выдавших ордер на арест президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте суда. «МУС твердо поддерживает свой персонал и должностных лиц. В соответствие с заявлением, опубликованным Председателем Ассамблеи государств-участников ранее, призывает все свои государства-участники и заинтересованные стороны, связанные с Римским статутом, активизировать свои усилия по защите Суда, его должностных лиц и персонала и обеспечить, чтобы он был способен продолжать выполнять свой независимый мандат», — сообщается на сайте МУС. Ранее URA.RU рассказало, что МВД России объявило в розыск прокурора МУС Карима Хана, который выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. В Свою очередь, председатель СКР Александр Бастрыкин заявил, что объявит в розыск судей МУС, причастных к данному делу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...