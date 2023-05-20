В МУС ответили на решение РФ о розыске прокурора, выдавшего ордер на арест Путина

В Международном уголовном суде (МУС) в Гааге заявили о недопустимости решения министерства внутренних дел РФ об объявлении в розыск судей и прокурора, выдавших ордер на арест президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте суда.
«МУС твердо поддерживает свой персонал и должностных лиц. В соответствие с заявлением, опубликованным Председателем Ассамблеи государств-участников ранее, призывает все свои государства-участники и заинтересованные стороны, связанные с Римским статутом, активизировать свои усилия по защите Суда, его должностных лиц и персонала и обеспечить, чтобы он был способен продолжать выполнять свой независимый мандат», — сообщается на
Ранее URA.RU рассказало, что МВД России объявило в розыск прокурора МУС Карима Хана, который выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. В Свою очередь, председатель СКР Александр Бастрыкин заявил, что объявит в розыск судей МУС, причастных к данному делу.
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