В США испугались российского танка «из будущего»

19Fortyfive: БМПТ «Терминатор» является передовым и футуристичным вооружением РФ

21 мая 2023 в 08:05 Размер текста - 17 +

БМПТ «Терминатор» позволяет организовывать огневую мощь для поддержки механизированной пехоты Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» является одной из самых передовых систем вооружения. С таким мнением выступил обозреватель 19Fortyfive Ставрос Атламазоглу. Он считает, что танк выглядит устрашающе и футуристично. «Боевая бронированная машина БМПТ „Терминатор“ выглядит довольно устрашающе и футуристично. Эта платформа является одной из самых передовых систем вооружения в арсенале российских военных», — сообщает американский журналист Ставрос Атламазоглу в материале для 19Fortyfive. Он отмечает, что словам «Терминатор» построен на основе шасси от боевого танка Т-72 и оснащен как противотанковым, так и противопехотным вооружением. По его словам, БМПТ позволяет организовывать огневую мощь для поддержки механизированной пехоты. При этом, пишет Атламазоглу, данный вид российской военной техники все же возможно загнать в угол и уничтожить. В мае этого года сообщалось, что черноморский флот России получит усиление за счет новых боевых судов, пишет VSE42.RU. Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с корреспондентом URA.RU отмечал, что российские производители оружия при разработке новых видов вооружения применяют опыт армии, приобретенный в ходе СВО. Таким образом, разрабатываются новые типы боеприпасов. Российский президент Владимир Путин говорил, что Россия сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений, сообщает деловая газета «Взгляд». Международный обозреватель Ким Мен Чхоль призывал мировое сообщество готовиться к победе России в ходе конфликта на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» является одной из самых передовых систем вооружения. С таким мнением выступил обозреватель 19Fortyfive Ставрос Атламазоглу. Он считает, что танк выглядит устрашающе и футуристично. «Боевая бронированная машина БМПТ „Терминатор“ выглядит довольно устрашающе и футуристично. Эта платформа является одной из самых передовых систем вооружения в арсенале российских военных», — сообщает американский журналист Ставрос Атламазоглу в материале для 19Fortyfive. Он отмечает, что словам «Терминатор» построен на основе шасси от боевого танка Т-72 и оснащен как противотанковым, так и противопехотным вооружением. По его словам, БМПТ позволяет организовывать огневую мощь для поддержки механизированной пехоты. При этом, пишет Атламазоглу, данный вид российской военной техники все же возможно загнать в угол и уничтожить. В мае этого года сообщалось, что черноморский флот России получит усиление за счет новых боевых судов, пишет VSE42.RU. Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с корреспондентом URA.RU отмечал, что российские производители оружия при разработке новых видов вооружения применяют опыт армии, приобретенный в ходе СВО. Таким образом, разрабатываются новые типы боеприпасов. Российский президент Владимир Путин говорил, что Россия сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений, сообщает деловая газета «Взгляд». Международный обозреватель Ким Мен Чхоль призывал мировое сообщество готовиться к победе России в ходе конфликта на Украине.