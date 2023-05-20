Жителю ЯНАО грозит тюремный срок за насилие над полицейскими

21 мая 2023 в 10:42 Размер текста - 17 +

Мужчина не согласился с задержанием и применил насилие к полицейским Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Тарко-Сале (ЯНАО) в состоянии алкогольного опьянения пытался вынести дверь у соседей, а после задержания сотрудниками полиции, применил к ним насилие. По информации СК РФ по ЯНАО, следствие собрало все необходимые доказательства, и нарушитель предстанет перед судом. «В городе Тарко-Сале в подъезде дома мужчина в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок, а после высказанного ему замечания местных жителей он пытался выломать их входную дверь. Сотрудники патрульно-постовой службы, прибывшие на вызов, доставили обвиняемого в отделение полиции, где он, проявляя несогласие с задержанием, применил насилие к полицейским», — сообщается на сайте ведомства. Уточняется, что уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Ранее URA.RU сообщало, что жителю Лабытнанги (ЯНАО) грозит до пяти лет лишения свободы за нападение на участкового. Полицейский получил удар по голове, когда приехал на вызов об избиении жены мужем.

Житель Тарко-Сале (ЯНАО) в состоянии алкогольного опьянения пытался вынести дверь у соседей, а после задержания сотрудниками полиции, применил к ним насилие. По информации СК РФ по ЯНАО, следствие собрало все необходимые доказательства, и нарушитель предстанет перед судом. «В городе Тарко-Сале в подъезде дома мужчина в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок, а после высказанного ему замечания местных жителей он пытался выломать их входную дверь. Сотрудники патрульно-постовой службы, прибывшие на вызов, доставили обвиняемого в отделение полиции, где он, проявляя несогласие с задержанием, применил насилие к полицейским», — сообщается на сайте ведомства. Уточняется, что уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Ранее URA.RU сообщало, что жителю Лабытнанги (ЯНАО) грозит до пяти лет лишения свободы за нападение на участкового. Полицейский получил удар по голове, когда приехал на вызов об избиении жены мужем.