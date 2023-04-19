Жителю ЯНАО грозит тюремный срок за нападение на участкового

Жителю Лабытнанги (ЯНАО) грозит до пяти лет лишения свободы за нападение на участкового. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ. Полицейский получил удар по голове, когда приехал на вызов об избиении жены мужем.
«15 апреля от жильцов одного из домов в Лабытнанги поступило сообщение о том, что один из жильцов избивает свою жену. Прибывший по вызову участковый предложил правонарушителю проследовать в отделение полиции. В ответ мужчина напал на представителя власти и нанес ему удар металлическим предметом в область головы», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления по ЯНАО.
За противоправные действия на ямальца возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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