19 апреля 2023
18 апреля 2023

Жителю ЯНАО грозит тюремный срок за нападение на участкового

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержание Евгения Ройзмана и заседание в Ленинском райсуде. Екатеринбург, мвд, участковый, полиция
Участковый получил по голове, когда пришел успокоить избивавшего свою жену мужчину Фото:

Жителю Лабытнанги (ЯНАО) грозит до пяти лет лишения свободы за нападение на участкового. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ. Полицейский получил удар по голове, когда приехал на вызов об избиении жены мужем.

«15 апреля от жильцов одного из домов в Лабытнанги поступило сообщение о том, что один из жильцов избивает свою жену. Прибывший по вызову участковый предложил правонарушителю проследовать в отделение полиции. В ответ мужчина напал на представителя власти и нанес ему удар металлическим предметом в область головы», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления по ЯНАО.

За противоправные действия на ямальца возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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Жителю Лабытнанги (ЯНАО) грозит до пяти лет лишения свободы за нападение на участкового. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ. Полицейский получил удар по голове, когда приехал на вызов об избиении жены мужем. «15 апреля от жильцов одного из домов в Лабытнанги поступило сообщение о том, что один из жильцов избивает свою жену. Прибывший по вызову участковый предложил правонарушителю проследовать в отделение полиции. В ответ мужчина напал на представителя власти и нанес ему удар металлическим предметом в область головы», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления по ЯНАО. За противоправные действия на ямальца возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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