Жителю ЯНАО грозит тюремный срок за нападение на участкового

20 апреля 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

Участковый получил по голове, когда пришел успокоить избивавшего свою жену мужчину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителю Лабытнанги (ЯНАО) грозит до пяти лет лишения свободы за нападение на участкового. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ. Полицейский получил удар по голове, когда приехал на вызов об избиении жены мужем. «15 апреля от жильцов одного из домов в Лабытнанги поступило сообщение о том, что один из жильцов избивает свою жену. Прибывший по вызову участковый предложил правонарушителю проследовать в отделение полиции. В ответ мужчина напал на представителя власти и нанес ему удар металлическим предметом в область головы», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления по ЯНАО. За противоправные действия на ямальца возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Жителю Лабытнанги (ЯНАО) грозит до пяти лет лишения свободы за нападение на участкового. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ. Полицейский получил удар по голове, когда приехал на вызов об избиении жены мужем. «15 апреля от жильцов одного из домов в Лабытнанги поступило сообщение о том, что один из жильцов избивает свою жену. Прибывший по вызову участковый предложил правонарушителю проследовать в отделение полиции. В ответ мужчина напал на представителя власти и нанес ему удар металлическим предметом в область головы», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления по ЯНАО. За противоправные действия на ямальца возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.