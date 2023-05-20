Врачи раскрыли, сколько человек пострадали в ДТП на задымленной свердловской трассе

В массовом ДТП на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов пострадали девять человек, троих госпитализировали в Невьянскую ЦРБ. Об этом сообщили в Минздраве Свердловской области.
«Девять человек пострадали в аварии на 76-м км Серовского тракта, один из них умер. Пяти людям была оказана помощь на месте ЧП, троих госпитализировали в Невьянскую ЦРБ», — пишет пресс-служба Минздрава области в telegram-канале. На месте происшествия работали пять бригад скорой помощи.
Ранее URA.RU писало, что на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов произошло несколько аварий, в которых столкнулись девять машин. В ГИБДД сообщили об одном погибшем. Им оказался водитель «Газели», который въехал в цементовоз. ДТП произошли из-за смога, который накрыл Свердловскую область.
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