Врачи раскрыли, сколько человек пострадали в ДТП на задымленной свердловской трассе

На трассе Екатеринбург-Серов в ДТП пострадали 9 человек

21 мая 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

Врачи госпитализировали в больницу троих пострадавших Фото: Илья Московец © URA.RU В массовом ДТП на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов пострадали девять человек, троих госпитализировали в Невьянскую ЦРБ. Об этом сообщили в Минздраве Свердловской области. «Девять человек пострадали в аварии на 76-м км Серовского тракта, один из них умер. Пяти людям была оказана помощь на месте ЧП, троих госпитализировали в Невьянскую ЦРБ», — пишет пресс-служба Минздрава области в telegram-канале. На месте происшествия работали пять бригад скорой помощи. Ранее URA.RU писало, что на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов произошло несколько аварий, в которых столкнулись девять машин. В ГИБДД сообщили об одном погибшем. Им оказался водитель «Газели», который въехал в цементовоз. ДТП произошли из-за смога, который накрыл Свердловскую область.

В массовом ДТП на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов пострадали девять человек, троих госпитализировали в Невьянскую ЦРБ. Об этом сообщили в Минздраве Свердловской области. «Девять человек пострадали в аварии на 76-м км Серовского тракта, один из них умер. Пяти людям была оказана помощь на месте ЧП, троих госпитализировали в Невьянскую ЦРБ», — пишет пресс-служба Минздрава области в telegram-канале. На месте происшествия работали пять бригад скорой помощи. Ранее URA.RU писало, что на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов произошло несколько аварий, в которых столкнулись девять машин. В ГИБДД сообщили об одном погибшем. Им оказался водитель «Газели», который въехал в цементовоз. ДТП произошли из-за смога, который накрыл Свердловскую область.