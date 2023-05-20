20 мая 2023

Врачи раскрыли, сколько человек пострадали в ДТП на задымленной свердловской трассе

На трассе Екатеринбург-Серов в ДТП пострадали 9 человек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спецтренировка по ликвидации последствий ДТП. Магнитогорск, мчс, пожарные в каске, ликвидация дтп, скорая помошь
Врачи госпитализировали в больницу троих пострадавших Фото:

В массовом ДТП на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов пострадали девять человек, троих госпитализировали в Невьянскую ЦРБ. Об этом сообщили в Минздраве Свердловской области.

«Девять человек пострадали в аварии на 76-м км Серовского тракта, один из них умер. Пяти людям была оказана помощь на месте ЧП, троих госпитализировали в Невьянскую ЦРБ», — пишет пресс-служба Минздрава области в telegram-канале. На месте происшествия работали пять бригад скорой помощи.

Ранее URA.RU писало, что на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов произошло несколько аварий, в которых столкнулись девять машин. В ГИБДД сообщили об одном погибшем. Им оказался водитель «Газели», который въехал в цементовоз. ДТП произошли из-за смога, который накрыл Свердловскую область.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В массовом ДТП на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов пострадали девять человек, троих госпитализировали в Невьянскую ЦРБ. Об этом сообщили в Минздраве Свердловской области. «Девять человек пострадали в аварии на 76-м км Серовского тракта, один из них умер. Пяти людям была оказана помощь на месте ЧП, троих госпитализировали в Невьянскую ЦРБ», — пишет пресс-служба Минздрава области в telegram-канале. На месте происшествия работали пять бригад скорой помощи. Ранее URA.RU писало, что на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов произошло несколько аварий, в которых столкнулись девять машин. В ГИБДД сообщили об одном погибшем. Им оказался водитель «Газели», который въехал в цементовоз. ДТП произошли из-за смога, который накрыл Свердловскую область.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...