Байден пообещал Зеленскому обучить украинских пилотов летать на истребителях F-16

Украиские пилоты будут обучаться летать на американских истребителях F-16. Об этом заявил президент США Джо Байден на саммите G7 в Хиросиме, обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
«США вместе с союзниками начнут подготовку украинских пилотов, в том числе на истребителях F-16», — заявил Байден. Его слова приводит
Ранее Минобороны Украины сообщало, что страна получит истребители F-16 осенью 2023 года. Советник главы Офиса президента страны Михаил Подоляк заявил, что сейчас страны Запада налаживают организацию поставок военной техники.
F-16 опасны тем, что вооружены высокоточными ракетами и бомбами, которые способны нанести серьезный ущерб армии противника. Также истребители оснащены шестиствольной пушкой М61А1, которая может стрелять снарядами с обедненным ураном.
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