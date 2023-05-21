Байден пообещал Зеленскому обучить украинских пилотов летать на истребителях F-16

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Пилоты ВСУ будут проходить обучение на истребителях F-16, заявил Джо Байден Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украиские пилоты будут обучаться летать на американских истребителях F-16. Об этом заявил президент США Джо Байден на саммите G7 в Хиросиме, обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«США вместе с союзниками начнут подготовку украинских пилотов, в том числе на истребителях F-16», — заявил Байден. Его слова приводит Sky News.

Ранее Минобороны Украины сообщало, что страна получит истребители F-16 осенью 2023 года. Советник главы Офиса президента страны Михаил Подоляк заявил, что сейчас страны Запада налаживают организацию поставок военной техники.

F-16 опасны тем, что вооружены высокоточными ракетами и бомбами, которые способны нанести серьезный ущерб армии противника. Также истребители оснащены шестиствольной пушкой М61А1, которая может стрелять снарядами с обедненным ураном.

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Украиские пилоты будут обучаться летать на американских истребителях F-16. Об этом заявил президент США Джо Байден на саммите G7 в Хиросиме, обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому. «США вместе с союзниками начнут подготовку украинских пилотов, в том числе на истребителях F-16», — заявил Байден. Его слова приводит Sky News. Ранее Минобороны Украины сообщало, что страна получит истребители F-16 осенью 2023 года. Советник главы Офиса президента страны Михаил Подоляк заявил, что сейчас страны Запада налаживают организацию поставок военной техники. F-16 опасны тем, что вооружены высокоточными ракетами и бомбами, которые способны нанести серьезный ущерб армии противника. Также истребители оснащены шестиствольной пушкой М61А1, которая может стрелять снарядами с обедненным ураном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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