Зеленский заявил о важной миссии ВСУ в Бахмуте

Владимир Зеленский попытался опровергнуть заявления об освобождении города Россией
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не взяла Бахмут (Артемовск). По его словам, ВСУ сейчас выполняют важную миссию в городе.
«Сейчас наши люди выполняют очень важную миссию. Они сейчас в Бахмуте. Не буду делиться, где именно, но Бахмут на сегодняшний день не взят Российской Федерацией», — заявил Зеленский, выступая на саммите G7 в Хиросиме. Трансляция ведется на youtube-канале офиса президента Украины.
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Бахмута 20 мая. Минобороны РФ также подтвердило переход города под контроль России.
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