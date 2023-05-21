Зеленский заявил о важной миссии ВСУ в Бахмуте

Зеленский: Россия не взяла Бахмут
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Владимир Зеленский попытался опровергнуть заявления об освобождении города Россией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не взяла Бахмут (Артемовск). По его словам, ВСУ сейчас выполняют важную миссию в городе.

«Сейчас наши люди выполняют очень важную миссию. Они сейчас в Бахмуте. Не буду делиться, где именно, но Бахмут на сегодняшний день не взят Российской Федерацией», — заявил Зеленский, выступая на саммите G7 в Хиросиме. Трансляция ведется на youtube-канале офиса президента Украины.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Бахмута 20 мая. Минобороны РФ также подтвердило переход города под контроль России.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не взяла Бахмут (Артемовск). По его словам, ВСУ сейчас выполняют важную миссию в городе. «Сейчас наши люди выполняют очень важную миссию. Они сейчас в Бахмуте. Не буду делиться, где именно, но Бахмут на сегодняшний день не взят Российской Федерацией», — заявил Зеленский, выступая на саммите G7 в Хиросиме. Трансляция ведется на youtube-канале офиса президента Украины. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Бахмута 20 мая. Минобороны РФ также подтвердило переход города под контроль России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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