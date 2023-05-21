СК России предъявил обвинение прокурору МУС, который выдал орден на арест Путина

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Следственный комитет России предъявил заочное обвинение прокурору МУС Кариму Хану Фото:
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Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Следственный комитет России предъявил заочное обвинение прокурору и судье Международного уголовного суда (МУС) Кариму Хану. Об этом сообщает сам СК РФ.

«В настоящее время следствием собраны достаточные доказательства, на основании которых вынесены постановления о заочном предъявлении обвинения прокурору Международного уголовного суда Хану Кариму Асаду Ахмаду», — передает Следственный комитет России. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.

Ранее МУС вынес решение о выдаче ордена на арест президента России Владимира Путина. Однако юрисдикция МУС не распространяется на РФ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал решение МУС возмутительным и ничтожным с правовой точки зрения. В мае МВД России объявило в розыск Карима Хана по неназванной уголовной статье.

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Следственный комитет России предъявил заочное обвинение прокурору и судье Международного уголовного суда (МУС) Кариму Хану. Об этом сообщает сам СК РФ. «В настоящее время следствием собраны достаточные доказательства, на основании которых вынесены постановления о заочном предъявлении обвинения прокурору Международного уголовного суда Хану Кариму Асаду Ахмаду», — передает Следственный комитет России. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. Ранее МУС вынес решение о выдаче ордена на арест президента России Владимира Путина. Однако юрисдикция МУС не распространяется на РФ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал решение МУС возмутительным и ничтожным с правовой точки зрения. В мае МВД России объявило в розыск Карима Хана по неназванной уголовной статье.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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