СК России предъявил обвинение прокурору МУС, который выдал орден на арест Путина

Следственный комитет России предъявил заочное обвинение прокурору и судье Международного уголовного суда (МУС) Кариму Хану. Об этом сообщает сам СК РФ.
«В настоящее время следствием собраны достаточные доказательства, на основании которых вынесены постановления о заочном предъявлении обвинения прокурору Международного уголовного суда Хану Кариму Асаду Ахмаду», — передает Следственный комитет России. Сообщение опубликовано в официальном
Ранее МУС вынес решение о выдаче ордена на арест президента России Владимира Путина. Однако юрисдикция МУС не распространяется на РФ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал решение МУС возмутительным и ничтожным с правовой точки зрения. В мае МВД России объявило в розыск Карима Хана по неназванной уголовной статье.
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