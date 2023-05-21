Военный аналитик Михайлов: потеря Бахмута заставит Запад задуматься о переговорах РФ и Украины

22 мая 2023 в 05:01 Размер текста - 17 +

Запад попытается найти варианты заморозки конфликта на Украине, считает Александр Михайлов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Потеря Артемовска (Бахмута) заставит западные страны задуматься над тем, чтобы сделать шаг на пути к переговорам между Россией и Украиной для заморозки конфликта. Об этом в разговоре с URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Если после Бахмута будет понятно, что контрнаступление тоже как-то не имеет больших перспектив и очень трудно удерживать населенные пункты при полномасштабном наступлении нашей группировки, возможно, Запад сам предложит какие-то переговорные позиции. Попытается заморозить конфликт, либо предложит временное перемирие или переход к каким-то дипломатическим процедурам. Это тоже вполне возможно, учитывая, что Запад из разных рупоров СМИ и политиками постоянно пытаются ввести в повестку переговорный процесс», — сказал Александр Михайлов. Собеседник агентства добавил: «США уже принуждали Китай к тому, чтобы Пекин принудил Москву к переговорному процессу с Киевом. Сейчас все пытаются перекинуть мяч миротворца или взять его на себя и предложить свою повестку. Даже страны третьего мира предлагают свои площадки для переговоров. Мир в коллективном плане ждет от украинского конфликта решения в ближайшее время, потому что очевидно, что Запад устал от Украины». Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что мирные переговоры между Россией и Украиной должны завершить конфликт, а не заморозить его. При этом итальянский обозреватель Кристина Мангани сообщила, что западные страны подталкивают Украину к перемирию с Россией и заморозке конфликта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Потеря Артемовска (Бахмута) заставит западные страны задуматься над тем, чтобы сделать шаг на пути к переговорам между Россией и Украиной для заморозки конфликта. Об этом в разговоре с URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Если после Бахмута будет понятно, что контрнаступление тоже как-то не имеет больших перспектив и очень трудно удерживать населенные пункты при полномасштабном наступлении нашей группировки, возможно, Запад сам предложит какие-то переговорные позиции. Попытается заморозить конфликт, либо предложит временное перемирие или переход к каким-то дипломатическим процедурам. Это тоже вполне возможно, учитывая, что Запад из разных рупоров СМИ и политиками постоянно пытаются ввести в повестку переговорный процесс», — сказал Александр Михайлов. Собеседник агентства добавил: «США уже принуждали Китай к тому, чтобы Пекин принудил Москву к переговорному процессу с Киевом. Сейчас все пытаются перекинуть мяч миротворца или взять его на себя и предложить свою повестку. Даже страны третьего мира предлагают свои площадки для переговоров. Мир в коллективном плане ждет от украинского конфликта решения в ближайшее время, потому что очевидно, что Запад устал от Украины». Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что мирные переговоры между Россией и Украиной должны завершить конфликт, а не заморозить его. При этом итальянский обозреватель Кристина Мангани сообщила, что западные страны подталкивают Украину к перемирию с Россией и заморозке конфликта.