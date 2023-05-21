ВВС Украины раскрыли, как будут использовать истребители F-16 против России

Представитель ВВС Украины: самолеты F-16 будут применяться для прикрытия войск
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ВСУ будут использовать американские самолеты F-16 для прикрытия своих войск Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Истребители F-16 будут применяться для прикрытия солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытаются продвинуться вперед в контрнаступлении и для отражения атак российских самолетов. Об этом заявил официальный представитель военно-воздушных сил Украины (ВВС) Юрий Игнат.

«F-16 будут применяться для противовоздушной обороны, для обеспечения прикрытия украинских войск, пытающихся продвинуться в контрнаступлении и для отражения самолетов РФ», — цитирует Игната The New York Times. Также он добавил, что истребители помогут ВСУ защищать морской путь.

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F-16 — многофункциональный истребитель четвертого поколения. Он способен нанести сильный ущерб армии противника своими высокоточными ракетами и бомбами. Самолет также имеет на борту 20-мм шестиствольную пушку М61А1, которая может стрелять снарядами с обедненным ураном.

Ранее сообщалось, что Великобритания текущим летом обучит пилотов ВСУ летать на американских истребителях. Украинские летчики уже прибыли в Соединенное Королевство для обучения пилотированию F-16.

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Истребители F-16 будут применяться для прикрытия солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытаются продвинуться вперед в контрнаступлении и для отражения атак российских самолетов. Об этом заявил официальный представитель военно-воздушных сил Украины (ВВС) Юрий Игнат. «F-16 будут применяться для противовоздушной обороны, для обеспечения прикрытия украинских войск, пытающихся продвинуться в контрнаступлении и для отражения самолетов РФ», — цитирует Игната The New York Times. Также он добавил, что истребители помогут ВСУ защищать морской путь. F-16 — многофункциональный истребитель четвертого поколения. Он способен нанести сильный ущерб армии противника своими высокоточными ракетами и бомбами. Самолет также имеет на борту 20-мм шестиствольную пушку М61А1, которая может стрелять снарядами с обедненным ураном. Ранее сообщалось, что Великобритания текущим летом обучит пилотов ВСУ летать на американских истребителях. Украинские летчики уже прибыли в Соединенное Королевство для обучения пилотированию F-16.
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