ВВС Украины раскрыли, как будут использовать истребители F-16 против России

Истребители F-16 будут применяться для прикрытия солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытаются продвинуться вперед в контрнаступлении и для отражения атак российских самолетов. Об этом заявил официальный представитель военно-воздушных сил Украины (ВВС) Юрий Игнат.
«F-16 будут применяться для противовоздушной обороны, для обеспечения прикрытия украинских войск, пытающихся продвинуться в контрнаступлении и для отражения самолетов РФ», — цитирует Игната
F-16 — многофункциональный истребитель четвертого поколения. Он способен нанести сильный ущерб армии противника своими высокоточными ракетами и бомбами. Самолет также имеет на борту 20-мм шестиствольную пушку М61А1, которая может стрелять снарядами с обедненным ураном.
Ранее сообщалось, что Великобритания текущим летом обучит пилотов ВСУ летать на американских истребителях. Украинские летчики уже прибыли в Соединенное Королевство для обучения пилотированию F-16.
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