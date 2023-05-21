21 мая 2023

В России испытывают новое ракетное оружие «Гермес» для поражения летательных аппаратов

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Первый день форума "Армия 2019" на Свердловском полигоне. Екатеринбург, боеприпасы, оружие, снаряды, ракеты
комплекс «Гермес» предназначен для поражения на дальности до 100 километров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В России продолжаются испытания нового ракетного комплекса «Гермес» для поражения бронетехники, сооружений и летательных аппаратов. Об этом рассказали в пресс-службе КБП (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»).

«Работы по модернизации комплекса „Гермес“ продолжаются с учетом изменения обстановки и задач», — сообщили в компании, передают РИА Новости. Там уточнили, что решение о поставке будет принято по результатам испытаний.

По данным информагенства, комплекс «Гермес» предназначен для поражения на дальности до 100 километров современных и перспективных танков, бронетехники, сооружений, надводных целей и малоскоростных летательных аппаратов. Отмечается, что ракеты комплекса обладают высокой точностью поражения.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял о готовности страны к возобновлению ядерных испытаний. Страны G7 пришли в ужас из-за готовности РФ к ядерным испытаниям. Об этом говорится в принятом 19 мая на саммите Группы семи (G7) в Хиросиме совместном заявлении по ядерному разоружению.

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В России продолжаются испытания нового ракетного комплекса «Гермес» для поражения бронетехники, сооружений и летательных аппаратов. Об этом рассказали в пресс-службе КБП (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»). «Работы по модернизации комплекса „Гермес“ продолжаются с учетом изменения обстановки и задач», — сообщили в компании, передают РИА Новости. Там уточнили, что решение о поставке будет принято по результатам испытаний. По данным информагенства, комплекс «Гермес» предназначен для поражения на дальности до 100 километров современных и перспективных танков, бронетехники, сооружений, надводных целей и малоскоростных летательных аппаратов. Отмечается, что ракеты комплекса обладают высокой точностью поражения. Ранее президент России Владимир Путин заявлял о готовности страны к возобновлению ядерных испытаний. Страны G7 пришли в ужас из-за готовности РФ к ядерным испытаниям. Об этом говорится в принятом 19 мая на саммите Группы семи (G7) в Хиросиме совместном заявлении по ядерному разоружению.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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