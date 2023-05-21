В России испытывают новое ракетное оружие «Гермес» для поражения летательных аппаратов

22 мая 2023 в 06:12 Размер текста - 17 +

комплекс «Гермес» предназначен для поражения на дальности до 100 километров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России продолжаются испытания нового ракетного комплекса «Гермес» для поражения бронетехники, сооружений и летательных аппаратов. Об этом рассказали в пресс-службе КБП (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»). «Работы по модернизации комплекса „Гермес“ продолжаются с учетом изменения обстановки и задач», — сообщили в компании, передают РИА Новости. Там уточнили, что решение о поставке будет принято по результатам испытаний. По данным информагенства, комплекс «Гермес» предназначен для поражения на дальности до 100 километров современных и перспективных танков, бронетехники, сооружений, надводных целей и малоскоростных летательных аппаратов. Отмечается, что ракеты комплекса обладают высокой точностью поражения. Ранее президент России Владимир Путин заявлял о готовности страны к возобновлению ядерных испытаний. Страны G7 пришли в ужас из-за готовности РФ к ядерным испытаниям. Об этом говорится в принятом 19 мая на саммите Группы семи (G7) в Хиросиме совместном заявлении по ядерному разоружению.

В России продолжаются испытания нового ракетного комплекса «Гермес» для поражения бронетехники, сооружений и летательных аппаратов. Об этом рассказали в пресс-службе КБП (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»). «Работы по модернизации комплекса „Гермес“ продолжаются с учетом изменения обстановки и задач», — сообщили в компании, передают РИА Новости. Там уточнили, что решение о поставке будет принято по результатам испытаний. По данным информагенства, комплекс «Гермес» предназначен для поражения на дальности до 100 километров современных и перспективных танков, бронетехники, сооружений, надводных целей и малоскоростных летательных аппаратов. Отмечается, что ракеты комплекса обладают высокой точностью поражения. Ранее президент России Владимир Путин заявлял о готовности страны к возобновлению ядерных испытаний. Страны G7 пришли в ужас из-за готовности РФ к ядерным испытаниям. Об этом говорится в принятом 19 мая на саммите Группы семи (G7) в Хиросиме совместном заявлении по ядерному разоружению.