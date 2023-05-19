Страны G7 пришли в ужас из-за готовности России к ядерным испытаниям

20 мая 2023 в 02:40 Размер текста - 17 +

В G7 обеспокоились готовностью России к ядерным испытаниям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Страны G7 пришли в ужас после «заявления России о готовности к проведению ядерного испытания». Об этом говорится в принятом 19 мая на саммите Группы семи (G7) в Хиросиме совместном заявлении по ядерному разоружению. «Мы выражаем озабоченность в связи с заявлением России о готовности провести ядерное испытание и призываем РФ соблюдать мораторий», — отметили лидеры G7. Они также призвали все ядерные державы «последовать примеру США, Великобритании и Франции» и предоставить данные о своих ядерных арсеналах. В феврале в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить готовность к испытаниям ядерного оружия, передает МК . В Москве при этом неоднократно подчеркивали, что именно Россия выступила инициатором подписания декларации о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. В апреле зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил о том, что Россия может применить ядерное оружие, если ей придется отражать агрессию Запада. Он рассказал о содержании пункта 19, подпункта «г», в котором сказано, что ядерное оружие может быть применено, если против страны совершается агрессия с помощью других форм оружия. Тем не менее в Минобороны РФ подчеркнули, что деятельность России в области ядерного сдерживания продолжает опираться на оборонительный характер и защиту суверенитета страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Страны G7 пришли в ужас после «заявления России о готовности к проведению ядерного испытания». Об этом говорится в принятом 19 мая на саммите Группы семи (G7) в Хиросиме совместном заявлении по ядерному разоружению. «Мы выражаем озабоченность в связи с заявлением России о готовности провести ядерное испытание и призываем РФ соблюдать мораторий», — отметили лидеры G7. Они также призвали все ядерные державы «последовать примеру США, Великобритании и Франции» и предоставить данные о своих ядерных арсеналах. В феврале в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить готовность к испытаниям ядерного оружия, передает МК. В Москве при этом неоднократно подчеркивали, что именно Россия выступила инициатором подписания декларации о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. В апреле зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил о том, что Россия может применить ядерное оружие, если ей придется отражать агрессию Запада. Он рассказал о содержании пункта 19, подпункта «г», в котором сказано, что ядерное оружие может быть применено, если против страны совершается агрессия с помощью других форм оружия. Тем не менее в Минобороны РФ подчеркнули, что деятельность России в области ядерного сдерживания продолжает опираться на оборонительный характер и защиту суверенитета страны.