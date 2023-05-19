19 мая 2023

Страны G7 пришли в ужас из-за готовности России к ядерным испытаниям

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Комитет по социальной политике. Внесение последних правок в бюджет. Курган, депутат, чиновник, бумаги, часы на руке, руки
В G7 обеспокоились готовностью России к ядерным испытаниям Фото:

Страны G7 пришли в ужас после «заявления России о готовности к проведению ядерного испытания». Об этом говорится в принятом 19 мая на саммите Группы семи (G7) в Хиросиме совместном заявлении по ядерному разоружению.

«Мы выражаем озабоченность в связи с заявлением России о готовности провести ядерное испытание и призываем РФ соблюдать мораторий», — отметили лидеры G7. Они также призвали все ядерные державы «последовать примеру США, Великобритании и Франции» и предоставить данные о своих ядерных арсеналах.

В феврале в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить готовность к испытаниям ядерного оружия, передает МК. В Москве при этом неоднократно подчеркивали, что именно Россия выступила инициатором подписания декларации о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений.

В апреле зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил о том, что Россия может применить ядерное оружие, если ей придется отражать агрессию Запада. Он рассказал о содержании пункта 19, подпункта «г», в котором сказано, что ядерное оружие может быть применено, если против страны совершается агрессия с помощью других форм оружия. Тем не менее в Минобороны РФ подчеркнули, что деятельность России в области ядерного сдерживания продолжает опираться на оборонительный характер и защиту суверенитета страны.

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Страны G7 пришли в ужас после «заявления России о готовности к проведению ядерного испытания». Об этом говорится в принятом 19 мая на саммите Группы семи (G7) в Хиросиме совместном заявлении по ядерному разоружению. «Мы выражаем озабоченность в связи с заявлением России о готовности провести ядерное испытание и призываем РФ соблюдать мораторий», — отметили лидеры G7. Они также призвали все ядерные державы «последовать примеру США, Великобритании и Франции» и предоставить данные о своих ядерных арсеналах. В феврале в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить готовность к испытаниям ядерного оружия, передает МК. В Москве при этом неоднократно подчеркивали, что именно Россия выступила инициатором подписания декларации о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. В апреле зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил о том, что Россия может применить ядерное оружие, если ей придется отражать агрессию Запада. Он рассказал о содержании пункта 19, подпункта «г», в котором сказано, что ядерное оружие может быть применено, если против страны совершается агрессия с помощью других форм оружия. Тем не менее в Минобороны РФ подчеркнули, что деятельность России в области ядерного сдерживания продолжает опираться на оборонительный характер и защиту суверенитета страны.
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