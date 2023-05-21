В Курганской области на 23 мая ожидается самый опасный класс пожарной опасности на трех территориях — Далматовский, Катайский и Шадринский муниципальные округа. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС региона.
«Исходя из прогноза осадков и температурного режима, на 23 мая на территории Курганской области прогнозируется накопление пожарной опасности в лесном фонде. Пятый класс пожарной опасности в трех муниципальных округах: Далматовский МО, Катайский МО и Шадринский МО», — говорится на сайте МЧС региона.
В Курганской области на 23 мая ожидается самый опасный класс пожарной опасности на трех территориях — Далматовский, Катайский и Шадринский муниципальные округа. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС региона. «Исходя из прогноза осадков и температурного режима, на 23 мая на территории Курганской области прогнозируется накопление пожарной опасности в лесном фонде. Пятый класс пожарной опасности в трех муниципальных округах: Далматовский МО, Катайский МО и Шадринский МО», — говорится на сайте МЧС региона. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области объявлено штормовое предупреждение из-за пожарной опасности. Также сообщалось, что губернатор Шумков обратился к землякам из-за жаркой погоды и попросил быть осторожными.