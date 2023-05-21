21 мая 2023

Курганское МЧС назвало округа, где больше всего стоит ждать пожаров. Карта

МЧС Курганской области: на 23 мая ожидается самый опасный класс пожарной опасности в трех округах
© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области на 23 мая ожидается пятый класс пожарной опасности в трех округах Фото:

В Курганской области на 23 мая ожидается самый опасный класс пожарной опасности на трех территориях — Далматовский, Катайский и Шадринский муниципальные округа. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС региона.

«Исходя из прогноза осадков и температурного режима, на 23 мая на территории Курганской области прогнозируется накопление пожарной опасности в лесном фонде. Пятый класс пожарной опасности в трех муниципальных округах: Далматовский МО, Катайский МО и Шадринский МО», — говорится на сайте МЧС региона.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области объявлено штормовое предупреждение из-за пожарной опасности. Также сообщалось, что губернатор Шумков обратился к землякам из-за жаркой погоды и попросил быть осторожными.

Курганское МЧС опубликовало карту прогнозируемых классов пожарной опасности в региона на 23 мая
Курганское МЧС опубликовало карту прогнозируемых классов пожарной опасности в региона на 23 мая
Фото:
Возможное возникновение природных пожаров прогнозируют в городе Шадринске, Шатровском, Далматовском, Катайском и Шадринском округах
Возможное возникновение природных пожаров прогнозируют в городе Шадринске, Шатровском, Далматовском, Катайском и Шадринском округах
Фото:

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В Курганской области на 23 мая ожидается самый опасный класс пожарной опасности на трех территориях — Далматовский, Катайский и Шадринский муниципальные округа. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС региона. «Исходя из прогноза осадков и температурного режима, на 23 мая на территории Курганской области прогнозируется накопление пожарной опасности в лесном фонде. Пятый класс пожарной опасности в трех муниципальных округах: Далматовский МО, Катайский МО и Шадринский МО», — говорится на сайте МЧС региона. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области объявлено штормовое предупреждение из-за пожарной опасности. Также сообщалось, что губернатор Шумков обратился к землякам из-за жаркой погоды и попросил быть осторожными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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