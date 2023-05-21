Курганское МЧС назвало округа, где больше всего стоит ждать пожаров. Карта

МЧС Курганской области: на 23 мая ожидается самый опасный класс пожарной опасности в трех округах

22 мая 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

В Курганской области на 23 мая ожидается пятый класс пожарной опасности в трех округах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области на 23 мая ожидается самый опасный класс пожарной опасности на трех территориях — Далматовский, Катайский и Шадринский муниципальные округа. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС региона. «Исходя из прогноза осадков и температурного режима, на 23 мая на территории Курганской области прогнозируется накопление пожарной опасности в лесном фонде. Пятый класс пожарной опасности в трех муниципальных округах: Далматовский МО, Катайский МО и Шадринский МО», — говорится на сайте МЧС региона. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области объявлено штормовое предупреждение из-за пожарной опасности. Также сообщалось, что губернатор Шумков обратился к землякам из-за жаркой погоды и попросил быть осторожными. Курганское МЧС опубликовало карту прогнозируемых классов пожарной опасности в региона на 23 мая Фото: ГУ МЧС России по Курганской области Возможное возникновение природных пожаров прогнозируют в городе Шадринске, Шатровском, Далматовском, Катайском и Шадринском округах Фото: ГУ МЧС России по Курганской области

В Курганской области на 23 мая ожидается самый опасный класс пожарной опасности на трех территориях — Далматовский, Катайский и Шадринский муниципальные округа. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС региона. «Исходя из прогноза осадков и температурного режима, на 23 мая на территории Курганской области прогнозируется накопление пожарной опасности в лесном фонде. Пятый класс пожарной опасности в трех муниципальных округах: Далматовский МО, Катайский МО и Шадринский МО», — говорится на сайте МЧС региона. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области объявлено штормовое предупреждение из-за пожарной опасности. Также сообщалось, что губернатор Шумков обратился к землякам из-за жаркой погоды и попросил быть осторожными.