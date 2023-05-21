21 мая 2023
20 мая 2023

Губернатор Шумков обратился к курганцам из-за жары

© Служба новостей «URA.RU»
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Некрасовский мост. Курган, лето, жара, фонтан
Шумков попросил курганцев быть осторожными в жаркие дни Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к землякам из-за жаркой погоды. Об этом сообщается в telegram-канале главы региона.

«Дорогие друзья. Впереди, по прогнозам, период аномально жарких деньков. У меня просьба — будьте, пожалуйста, аккуратны и осторожны во всем, что касается вашего здоровья, а также открытого огня. Берегите себя и своих близких», — написал Шумков. Также глава региона отметил, что попросит медицинских специалистов соответствующие рекомендации.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области до конца мая сохранится жара. До +33 градусов ожидается с 27 и 28 мая. Такой прогноз дал синоптик-любитель Илья Винштейн. Также сообщалось, что МЧС региона ввело штормовое предупреждение из-за пожарной опасности. Оно будет действовать с 23 по 26 мая.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к землякам из-за жаркой погоды. Об этом сообщается в telegram-канале главы региона. «Дорогие друзья. Впереди, по прогнозам, период аномально жарких деньков. У меня просьба — будьте, пожалуйста, аккуратны и осторожны во всем, что касается вашего здоровья, а также открытого огня. Берегите себя и своих близких», — написал Шумков. Также глава региона отметил, что попросит медицинских специалистов соответствующие рекомендации. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области до конца мая сохранится жара. До +33 градусов ожидается с 27 и 28 мая. Такой прогноз дал синоптик-любитель Илья Винштейн. Также сообщалось, что МЧС региона ввело штормовое предупреждение из-за пожарной опасности. Оно будет действовать с 23 по 26 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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