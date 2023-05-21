Губернатор Шумков обратился к курганцам из-за жары

22 мая 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

Шумков попросил курганцев быть осторожными в жаркие дни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к землякам из-за жаркой погоды. Об этом сообщается в telegram-канале главы региона. «Дорогие друзья. Впереди, по прогнозам, период аномально жарких деньков. У меня просьба — будьте, пожалуйста, аккуратны и осторожны во всем, что касается вашего здоровья, а также открытого огня. Берегите себя и своих близких», — написал Шумков. Также глава региона отметил, что попросит медицинских специалистов соответствующие рекомендации. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области до конца мая сохранится жара. До +33 градусов ожидается с 27 и 28 мая. Такой прогноз дал синоптик-любитель Илья Винштейн. Также сообщалось, что МЧС региона ввело штормовое предупреждение из-за пожарной опасности. Оно будет действовать с 23 по 26 мая.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к землякам из-за жаркой погоды. Об этом сообщается в telegram-канале главы региона. «Дорогие друзья. Впереди, по прогнозам, период аномально жарких деньков. У меня просьба — будьте, пожалуйста, аккуратны и осторожны во всем, что касается вашего здоровья, а также открытого огня. Берегите себя и своих близких», — написал Шумков. Также глава региона отметил, что попросит медицинских специалистов соответствующие рекомендации. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области до конца мая сохранится жара. До +33 градусов ожидается с 27 и 28 мая. Такой прогноз дал синоптик-любитель Илья Винштейн. Также сообщалось, что МЧС региона ввело штормовое предупреждение из-за пожарной опасности. Оно будет действовать с 23 по 26 мая.