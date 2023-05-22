Минфин призвал сократить расходы на маткапитал

22 мая 2023 в 09:35 Размер текста - 17 +

В РФ планируют сократить расходы на маткапитал из-за статистики по рождаемости Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Минфин планирует сократить расходы на материнский капитал в связи со снижением рождаемости в стране, а также тем, что люди реже пользуются соответствующими сертефикатами. Об этом свидетельствуют ведомственные документы Минтруда. «Объем ассигнований (объем бюджетных средств — прим. URA.RU) на программу материнского капитала на 2024—2026 годы в настоящее время обсуждается», — передают авторы РБК заявления из Минтруда. Отмечается, что окончательные расходы будут определны при оформилении проекта бюджета. Авторы материала, ссылаясь на документы, которые имеются у них в наличии, уточняют, что по итогам на 2022 год траты на маткапитал в РФ сократились более, чем на 50 миллиардов рублей. В 2024—2026 годах общее снижение средств на маткапитал может составить 356 милилардов рублей. Ранее Совфед РФ предложил разрешить тратить средств из маткапитала на оплату спортивных секций для несовершеннолетних детей. Президент РФ Владимир Путин поручал распространить маткапитал в новых регионах РФ на детей, рожденных с 2007 года, пишет РАПСИ. Также глава государства отмечал, что повысить демографию в стране поможет уваеличение рабочих мест в РФ, сообщает «Национальная служба новостей».

Минфин планирует сократить расходы на материнский капитал в связи со снижением рождаемости в стране, а также тем, что люди реже пользуются соответствующими сертефикатами. Об этом свидетельствуют ведомственные документы Минтруда. «Объем ассигнований (объем бюджетных средств — прим. URA.RU) на программу материнского капитала на 2024—2026 годы в настоящее время обсуждается», — передают авторы РБК заявления из Минтруда. Отмечается, что окончательные расходы будут определны при оформилении проекта бюджета. Авторы материала, ссылаясь на документы, которые имеются у них в наличии, уточняют, что по итогам на 2022 год траты на маткапитал в РФ сократились более, чем на 50 миллиардов рублей. В 2024—2026 годах общее снижение средств на маткапитал может составить 356 милилардов рублей. Ранее Совфед РФ предложил разрешить тратить средств из маткапитала на оплату спортивных секций для несовершеннолетних детей. Президент РФ Владимир Путин поручал распространить маткапитал в новых регионах РФ на детей, рожденных с 2007 года, пишет РАПСИ. Также глава государства отмечал, что повысить демографию в стране поможет уваеличение рабочих мест в РФ, сообщает «Национальная служба новостей».