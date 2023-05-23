23 мая 2023

В Российском союзе туриндустрии объяснили, как сэкономить на путешествии

В Российском союзе туриндустрии призвали брать базовые туры без допуслуг для экономии
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Шереметьево, терминал "B". Москва, аэропорт, аэродром, шереметьево, отдых, туристы, туризм, путешествие, терминал B, перелет, терминал б, табло вылета
Россияне могут сэкономить на туристической поездке, если выберут базовый тур без допуслуг Фото:

Цены на туристические туры снижаются с конца мая до июня и в октябре, так как дешевеет стоимость проживания в отелях. Об этом URA.RU рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Нужно понимать, что с 1 октября цена на средства размещения повсеместно дешевеет на 10-15%, если не горит поездка. После высокого майского сезона очень серьезно проседают цены. Дети еще готовятся к экзаменам, взрослые уже нагулялись. Но цены очень привлекательные, хотя разница между концом мая и июнем небольшая. А между сентябрем и августом еще лучше, так как все ушли в школу», — сказал Юрий Барзыкин.

По словам собеседника агентства, россиянам следует брать базовое наполнение тура, а дополнительные услуги можно будет докупить уже в поездке. «Перевозка — от 25 до 60% затрат, поэтому здесь масса вариантов. Лишние услуги ни к чему. Их на месте можно приобрести, если речь идет об экскурсиях, трансферах. Но минимум брать базовый, а остальное на месте», — отметил он.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян заявил, что весной и летом 2023 года отдых в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) оказался дешевле, чем в Турции. Разница составляет до 20%, что кратно увеличило объемы продаж туров.

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Цены на туристические туры снижаются с конца мая до июня и в октябре, так как дешевеет стоимость проживания в отелях. Об этом URA.RU рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. «Нужно понимать, что с 1 октября цена на средства размещения повсеместно дешевеет на 10-15%, если не горит поездка. После высокого майского сезона очень серьезно проседают цены. Дети еще готовятся к экзаменам, взрослые уже нагулялись. Но цены очень привлекательные, хотя разница между концом мая и июнем небольшая. А между сентябрем и августом еще лучше, так как все ушли в школу», — сказал Юрий Барзыкин. По словам собеседника агентства, россиянам следует брать базовое наполнение тура, а дополнительные услуги можно будет докупить уже в поездке. «Перевозка — от 25 до 60% затрат, поэтому здесь масса вариантов. Лишние услуги ни к чему. Их на месте можно приобрести, если речь идет об экскурсиях, трансферах. Но минимум брать базовый, а остальное на месте», — отметил он. Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян заявил, что весной и летом 2023 года отдых в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) оказался дешевле, чем в Турции. Разница составляет до 20%, что кратно увеличило объемы продаж туров.
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