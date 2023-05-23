В Российском союзе туриндустрии объяснили, как сэкономить на путешествии

В Российском союзе туриндустрии призвали брать базовые туры без допуслуг для экономии

24 мая 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Россияне могут сэкономить на туристической поездке, если выберут базовый тур без допуслуг Фото: Владимир Андреев © URA.RU Цены на туристические туры снижаются с конца мая до июня и в октябре, так как дешевеет стоимость проживания в отелях. Об этом URA.RU рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. «Нужно понимать, что с 1 октября цена на средства размещения повсеместно дешевеет на 10-15%, если не горит поездка. После высокого майского сезона очень серьезно проседают цены. Дети еще готовятся к экзаменам, взрослые уже нагулялись. Но цены очень привлекательные, хотя разница между концом мая и июнем небольшая. А между сентябрем и августом еще лучше, так как все ушли в школу», — сказал Юрий Барзыкин. По словам собеседника агентства, россиянам следует брать базовое наполнение тура, а дополнительные услуги можно будет докупить уже в поездке. «Перевозка — от 25 до 60% затрат, поэтому здесь масса вариантов. Лишние услуги ни к чему. Их на месте можно приобрести, если речь идет об экскурсиях, трансферах. Но минимум брать базовый, а остальное на месте», — отметил он. Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян заявил, что весной и летом 2023 года отдых в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) оказался дешевле, чем в Турции. Разница составляет до 20%, что кратно увеличило объемы продаж туров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Цены на туристические туры снижаются с конца мая до июня и в октябре, так как дешевеет стоимость проживания в отелях. Об этом URA.RU рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. «Нужно понимать, что с 1 октября цена на средства размещения повсеместно дешевеет на 10-15%, если не горит поездка. После высокого майского сезона очень серьезно проседают цены. Дети еще готовятся к экзаменам, взрослые уже нагулялись. Но цены очень привлекательные, хотя разница между концом мая и июнем небольшая. А между сентябрем и августом еще лучше, так как все ушли в школу», — сказал Юрий Барзыкин. По словам собеседника агентства, россиянам следует брать базовое наполнение тура, а дополнительные услуги можно будет докупить уже в поездке. «Перевозка — от 25 до 60% затрат, поэтому здесь масса вариантов. Лишние услуги ни к чему. Их на месте можно приобрести, если речь идет об экскурсиях, трансферах. Но минимум брать базовый, а остальное на месте», — отметил он. Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян заявил, что весной и летом 2023 года отдых в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) оказался дешевле, чем в Турции. Разница составляет до 20%, что кратно увеличило объемы продаж туров.