Белгородский губернатор рассказал о новых пострадавших в результате атаки диверсантов

Белгородский губернатор Гладков: еще три человека ранены из-за атаки ДРГ с Украины

22 мая 2023 в 19:07 Размер текста - 17 +

ДРГ проникла на территорию Белгородской области 22 мая Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область В результате атаки диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) с территории Украины по Белгородской области пострадало еще три человека. Об этом рассказал губернатор области Вячеслав Гладков. «В Грайвороне есть еще трое пострадавших — двое мужчин и одна женщина с осколочными ранениями, в состоянии средней степени тяжести они находятся в больнице», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале . Ранее он сообщал о ранении двух человек. Таким образом, общее число пострадавших выросло до пяти. Он отметил, что также атакам подверглись три жилых дома. Позже они загорелись. Один снаряд попал по зданию администрации. Гладков отметил, что один снаряд упал на территории детского сада. Здание в итоге загорелось. ДРГ на территорию области проникла 22 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что нападение на Белгородской области произошло из-за потери ВСУ Бахмута (Артемовска) и взятия его под контроль российской армией. По его словам, диверсия была совершена в попытке отвлечь внимание от провала украинской армии в городе, который обсуждается во всем мире.

В результате атаки диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) с территории Украины по Белгородской области пострадало еще три человека. Об этом рассказал губернатор области Вячеслав Гладков. «В Грайвороне есть еще трое пострадавших — двое мужчин и одна женщина с осколочными ранениями, в состоянии средней степени тяжести они находятся в больнице», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Ранее он сообщал о ранении двух человек. Таким образом, общее число пострадавших выросло до пяти. Он отметил, что также атакам подверглись три жилых дома. Позже они загорелись. Один снаряд попал по зданию администрации. Гладков отметил, что один снаряд упал на территории детского сада. Здание в итоге загорелось. ДРГ на территорию области проникла 22 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что нападение на Белгородской области произошло из-за потери ВСУ Бахмута (Артемовска) и взятия его под контроль российской армией. По его словам, диверсия была совершена в попытке отвлечь внимание от провала украинской армии в городе, который обсуждается во всем мире.