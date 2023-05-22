22 мая 2023

Полковник запаса Хатылев: ранение Залужного не скажется на ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины.stock, залужный валерий, stock
В СМИ появилась информация, что Валерий Залужный получил серьезное ранение Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Тяжелое ранение главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного не повлияет на состояние его подопечных. Об этом в беседе с URA.RU заявил экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ, полковник запаса Сергей Хатылев.

Ранее в СМИ появилась информация, что Валерий Залужный получил тяжелое ранение при ракетном ударе по штабу в начале мая. Однако 22 мая стало известно, что он появился в эфире впервые спустя долгое время своего отсутствия на публике. Главком по видеосвязи выступил на открытии Международной конференции в честь Дня науки 20 мая, но совсем не участвовал в диалоге с присутствующими лично.

«У меня такое впечатление, что если там их всех уничтожить, то это никак не повлияет, потому что-то, как эта армия управляется, до сих пор понять не могу, и как там выполняются приказы. Если нет главнокомандующего, значит будет другой человек. Там [командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр] Сырский рядом с ним был. Командующих на Украине найдется. Другое дело, какой у них уровень подготовки и на что они способны», — сказал Сергей Хатылев.

Даже если ВСУ поменяют своего главнокомандующего, это не сделает проведение специальной военной операции для российской армии легче. «У него есть определенный опыт в проведении операции, ведении боевых действий. Есть опыт управления людьми. Но мы же не знаем, какие люди рядом с ним и чем они обладают, как они могут выполнять аналогичные обязанности. Надеяться на то, что будет проще и легче не стоит», — подчеркнул военный эксперт.

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Тяжелое ранение главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного не повлияет на состояние его подопечных. Об этом в беседе с URA.RU заявил экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ, полковник запаса Сергей Хатылев. Ранее в СМИ появилась информация, что Валерий Залужный получил тяжелое ранение при ракетном ударе по штабу в начале мая. Однако 22 мая стало известно, что он появился в эфире впервые спустя долгое время своего отсутствия на публике. Главком по видеосвязи выступил на открытии Международной конференции в честь Дня науки 20 мая, но совсем не участвовал в диалоге с присутствующими лично. «У меня такое впечатление, что если там их всех уничтожить, то это никак не повлияет, потому что-то, как эта армия управляется, до сих пор понять не могу, и как там выполняются приказы. Если нет главнокомандующего, значит будет другой человек. Там [командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр] Сырский рядом с ним был. Командующих на Украине найдется. Другое дело, какой у них уровень подготовки и на что они способны», — сказал Сергей Хатылев. Даже если ВСУ поменяют своего главнокомандующего, это не сделает проведение специальной военной операции для российской армии легче. «У него есть определенный опыт в проведении операции, ведении боевых действий. Есть опыт управления людьми. Но мы же не знаем, какие люди рядом с ним и чем они обладают, как они могут выполнять аналогичные обязанности. Надеяться на то, что будет проще и легче не стоит», — подчеркнул военный эксперт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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