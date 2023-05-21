21 мая 2023
20 мая 2023

В Москве оценили успехи тюменских властей в реновации

Тюменскую область похвалили в СФ за программу реновации
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени реализуется первый проект КРТ на федеральных землях Фото:

Тюменскую область назвали первопроходцем в реализации проекта комплексного развития территорий (КРТ) на федеральных землях. Об этом заявил замгендиректора федерального финансового института «ДОМ.РФ» Дмитрий Филиппов, выступая на заседании комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

«Что касается КРТ, по первый [в России] проект на федеральных участках сделали в Тюменской области. Первопроходцы», — заметил представитель «ДОМ.РФ».

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на улице Ирбитской создадут первый жилой комплекс по федеральному проекту КРТ на участке «ДОМ.РФ». Механизм подразумевает передачу в аренду инвесторам неиспользуемых федеральных земель и объектов под строительство не только жилья, но и сети социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры. Считается, что механизм выгоден и для инвесторов, и для регионов.

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Тюменскую область назвали первопроходцем в реализации проекта комплексного развития территорий (КРТ) на федеральных землях. Об этом заявил замгендиректора федерального финансового института «ДОМ.РФ» Дмитрий Филиппов, выступая на заседании комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. «Что касается КРТ, по первый [в России] проект на федеральных участках сделали в Тюменской области. Первопроходцы», — заметил представитель «ДОМ.РФ». Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на улице Ирбитской создадут первый жилой комплекс по федеральному проекту КРТ на участке «ДОМ.РФ». Механизм подразумевает передачу в аренду инвесторам неиспользуемых федеральных земель и объектов под строительство не только жилья, но и сети социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры. Считается, что механизм выгоден и для инвесторов, и для регионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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