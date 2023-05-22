В результате атаки диверсантов ранены восемь жителей белгородских сел

В результате атаки диверсантов на приграничные села Белогородской области ранения получили восемь мирных жителей. Погибших нет. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«По данным нашего минздрава, восемь человек ранены. Погибших нет. Ситуация остается напряженной. В области введен режим КТО, который подразумевает серьезные ограничения», — сообщил Гладков.
По его словам, жители села Грайворона покидают свои дома. «У кого есть возможность, уезжают самостоятельно, у кого нет — помогаем им транспортом. Порядок в оставленных домах и сохранность имущества гарантируем», — заявил Гладков. Желающим временно уехать помогают бойцы самообороны, сотрудники полиции и МЧС.
Он подчеркнул, что главам местного самоуправления поставлена задача обеспечить всех уехавших из Грайворона питанием и местами временного размещения. Также Гладков коснулся проведения последних звонков. «Сейчас проведение праздника возможно только в дистанционном формате. Думаю, все это понимают», — отметил он.
Губернатор пообещал оперативно информировать население о ситуации в регионе. Он также выразил надежду, что военные в самое ближайшее время завершат операцию по ликвидации диверсантов.
ДРГ с территории Украины проникла в приграничные район Белгородской области утром 22 мая. На ликвидацию диверсантов брошены силы погранслужбы, ФСБ и военные. Об атаке доложено президенту РФ Владимиру Путину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал случившееся попыткой Киева отвлечь внимание мировой общественности от провала в Артемовске и таким образом минимизировать политический эффект от потери города.
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