В результате атаки диверсантов ранены восемь жителей белгородских сел

22 мая 2023 в 20:58 Размер текста - 17 +

Вячеслав Гладков рассказал о ситуации в приграничных селах Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область В результате атаки диверсантов на приграничные села Белогородской области ранения получили восемь мирных жителей. Погибших нет. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «По данным нашего минздрава, восемь человек ранены. Погибших нет. Ситуация остается напряженной. В области введен режим КТО, который подразумевает серьезные ограничения», — сообщил Гладков. По его словам, жители села Грайворона покидают свои дома. «У кого есть возможность, уезжают самостоятельно, у кого нет — помогаем им транспортом. Порядок в оставленных домах и сохранность имущества гарантируем», — заявил Гладков. Желающим временно уехать помогают бойцы самообороны, сотрудники полиции и МЧС. Он подчеркнул, что главам местного самоуправления поставлена задача обеспечить всех уехавших из Грайворона питанием и местами временного размещения. Также Гладков коснулся проведения последних звонков. «Сейчас проведение праздника возможно только в дистанционном формате. Думаю, все это понимают», — отметил он. Новость по теме Украинские диверсанты зашли в Белгородскую область: что известно к этому часу. Видео Губернатор пообещал оперативно информировать население о ситуации в регионе. Он также выразил надежду, что военные в самое ближайшее время завершат операцию по ликвидации диверсантов. ДРГ с территории Украины проникла в приграничные район Белгородской области утром 22 мая. На ликвидацию диверсантов брошены силы погранслужбы, ФСБ и военные. Об атаке доложено президенту РФ Владимиру Путину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал случившееся попыткой Киева отвлечь внимание мировой общественности от провала в Артемовске и таким образом минимизировать политический эффект от потери города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В результате атаки диверсантов на приграничные села Белогородской области ранения получили восемь мирных жителей. Погибших нет. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «По данным нашего минздрава, восемь человек ранены. Погибших нет. Ситуация остается напряженной. В области введен режим КТО, который подразумевает серьезные ограничения», — сообщил Гладков. По его словам, жители села Грайворона покидают свои дома. «У кого есть возможность, уезжают самостоятельно, у кого нет — помогаем им транспортом. Порядок в оставленных домах и сохранность имущества гарантируем», — заявил Гладков. Желающим временно уехать помогают бойцы самообороны, сотрудники полиции и МЧС. Он подчеркнул, что главам местного самоуправления поставлена задача обеспечить всех уехавших из Грайворона питанием и местами временного размещения. Также Гладков коснулся проведения последних звонков. «Сейчас проведение праздника возможно только в дистанционном формате. Думаю, все это понимают», — отметил он. Губернатор пообещал оперативно информировать население о ситуации в регионе. Он также выразил надежду, что военные в самое ближайшее время завершат операцию по ликвидации диверсантов. ДРГ с территории Украины проникла в приграничные район Белгородской области утром 22 мая. На ликвидацию диверсантов брошены силы погранслужбы, ФСБ и военные. Об атаке доложено президенту РФ Владимиру Путину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал случившееся попыткой Киева отвлечь внимание мировой общественности от провала в Артемовске и таким образом минимизировать политический эффект от потери города.