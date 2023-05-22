Курганский депутат помогает тюменцам пробиться в гордуму

22 мая 2023 в 23:55 Размер текста - 17 +

Итоги предварительного голосования станут известны после 28 мая Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Депутат курганской гордумы Анастасия Романович помогает трем кандидатам из Тюмени, которые хотят стать депутатами местной городской думы. Взаимодействие организовано в рамках внутрипартийного проекта «Единой России» под названием «Политстарт», сообщила чиновница. «За мной закрепили трех кандидатов, которые хотят стать депутатами тюменской гордумы. <…> 22 мая у коллег начался важный этап — предварительное голосование, которое определит, войдут они в решающую гонку или нет», — написала Анастасия Романович на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Курганский депутат планирует обсуждать с подопечными ход проведения кампании и делиться накопленным опытом. Предварительное голосование ЕР продлится до 28 мая. За это время горожанам необходимо избрать кандидатов, которые представит партию на сентябрьских дополнительных выборах в Тюменскую облдуму и на выборах в Тюменскую гордуму.

Депутат курганской гордумы Анастасия Романович помогает трем кандидатам из Тюмени, которые хотят стать депутатами местной городской думы. Взаимодействие организовано в рамках внутрипартийного проекта «Единой России» под названием «Политстарт», сообщила чиновница. «За мной закрепили трех кандидатов, которые хотят стать депутатами тюменской гордумы. <…> 22 мая у коллег начался важный этап — предварительное голосование, которое определит, войдут они в решающую гонку или нет», — написала Анастасия Романович на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Курганский депутат планирует обсуждать с подопечными ход проведения кампании и делиться накопленным опытом. Предварительное голосование ЕР продлится до 28 мая. За это время горожанам необходимо избрать кандидатов, которые представит партию на сентябрьских дополнительных выборах в Тюменскую облдуму и на выборах в Тюменскую гордуму.