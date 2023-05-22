22 мая 2023

Курганский депутат помогает тюменцам пробиться в гордуму

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2021 воскресенье 19 сентября, голосование и подсчет, ночь выборов. Пермь, урна, урна для голосования, выборы 2021
Итоги предварительного голосования станут известны после 28 мая Фото:

Депутат курганской гордумы Анастасия Романович помогает трем кандидатам из Тюмени, которые хотят стать депутатами местной городской думы. Взаимодействие организовано в рамках внутрипартийного проекта «Единой России» под названием «Политстарт», сообщила чиновница.

«За мной закрепили трех кандидатов, которые хотят стать депутатами тюменской гордумы. <…> 22 мая у коллег начался важный этап — предварительное голосование, которое определит, войдут они в решающую гонку или нет», — написала Анастасия Романович на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Курганский депутат планирует обсуждать с подопечными ход проведения кампании и делиться накопленным опытом.

Предварительное голосование ЕР продлится до 28 мая. За это время горожанам необходимо избрать кандидатов, которые представит партию на сентябрьских дополнительных выборах в Тюменскую облдуму и на выборах в Тюменскую гордуму.

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Депутат курганской гордумы Анастасия Романович помогает трем кандидатам из Тюмени, которые хотят стать депутатами местной городской думы. Взаимодействие организовано в рамках внутрипартийного проекта «Единой России» под названием «Политстарт», сообщила чиновница. «За мной закрепили трех кандидатов, которые хотят стать депутатами тюменской гордумы. <…> 22 мая у коллег начался важный этап — предварительное голосование, которое определит, войдут они в решающую гонку или нет», — написала Анастасия Романович на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Курганский депутат планирует обсуждать с подопечными ход проведения кампании и делиться накопленным опытом. Предварительное голосование ЕР продлится до 28 мая. За это время горожанам необходимо избрать кандидатов, которые представит партию на сентябрьских дополнительных выборах в Тюменскую облдуму и на выборах в Тюменскую гордуму.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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