Курганский депутат помогает тюменцам пробиться в гордуму

Депутат курганской гордумы Анастасия Романович помогает трем кандидатам из Тюмени, которые хотят стать депутатами местной городской думы. Взаимодействие организовано в рамках внутрипартийного проекта «Единой России» под названием «Политстарт», сообщила чиновница.
«За мной закрепили трех кандидатов, которые хотят стать депутатами тюменской гордумы. <…> 22 мая у коллег начался важный этап — предварительное голосование, которое определит, войдут они в решающую гонку или нет», — написала Анастасия Романович на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Курганский депутат планирует обсуждать с подопечными ход проведения кампании и делиться накопленным опытом.
Предварительное голосование ЕР продлится до 28 мая. За это время горожанам необходимо избрать кандидатов, которые представит партию на сентябрьских дополнительных выборах в Тюменскую облдуму и на выборах в Тюменскую гордуму.
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